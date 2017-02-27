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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 січ, 2023 11:23
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово;)
поживемо - побачимо. В мене зовсім інші прогнози, особливо враховуючи як влада давно хоче ІТшників подоїти податками...
та-та-та - а за кордоном їх не доять, вони просто платять - хто 20%, хто 30% податків
В Україні багато непрямих податків, тому вирахувати де платиться більше податків складно.
Ось наприклад податок 36,6.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 11:26
Shaman написав:
не збирають зараз, бо є проблеми з логістикою - але все одно зберуть
Очікуються якісь покращення до квітня, коли вже пора сіяти?
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Додано: Нед 08 січ, 2023 11:26
BIGor написав: Shaman написав:
зараз ІТ-шники дійсно чекають відкриття кордонів. але їх відкриють після закінчення війни - а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово;)
Мені пташечки наспівали що кінець війни +3 роки - тільки тоді відкриття кордонів.
В Рашці до речі вже серйозно хочуть взятись за своїх ІТ (раніше вони були заброньовані від мобілізації), тепер хочуть зробити їм 1860 як в нас.
так навіщо в рашці ІТ - нафта й так по трубах потече за допомогою американського обладнання та програм.
серед расеянських ІТшників є великий прошарок, що шкодує за СРСР, - треба їм дати можливість пожити в ті часи, так десь в 30-50 рр
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Додано: Нед 08 січ, 2023 11:31
BIGor написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
поживемо - побачимо. В мене зовсім інші прогнози, особливо враховуючи як влада давно хоче ІТшників подоїти податками...
та-та-та - а за кордоном їх не доять, вони просто платять - хто 20%, хто 30% податків
В Україні багато непрямих податків, тому вирахувати де платиться більше податків складно.
Ось наприклад податок 36,6
.
36,6 - це що таке???
складно, але можливо - але це потребує вже спеціальних знань.
але загалом, я ще коли вчився, викладач з податків казав, що порівняно з розвиненими країнами, в нас відносно невелике податкове навантаження.
в нас дуже складне адміністрування податків - ось це реальна проблема. та й свавілля податкової - але й рівень ухилення від податків теж чималий - якесь зачароване коло
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Додано: Нед 08 січ, 2023 11:32
fler написав: Investor_K написав:
У нас багато науковців - липові
А в усіх інших сферах (крім науки) всі як один справжні
професіонали? Липових немає та всі відповідають займаним посадам? Отож.
Так. Бездарного ойтішнега виженуть в шию. Або буде за 16к каву готувати.
cohan написав: Investor_K написав:
У нас багато науковців - липові
сайт НАНУ так не вважае
Головне не вийти на самого себе
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 08 січ, 2023 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 11:33
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
не збирають зараз, бо є проблеми з логістикою - але все одно зберуть
Очікуються якісь покращення до квітня, коли вже пора сіяти?
економія на зберіганні зерна.
та й сушка теж - газ все одно подешевшає весною.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 11:38
Ромасик написав: fler написав: Investor_K написав:
У нас багато науковців - липові
А в усіх інших сферах (крім науки) всі як один справжні
професіонали? Липових немає та всі відповідають займаним посадам? Отож.
Так. Бездарного ойтішнега виженуть в шию. Або буде за 16к каву готувати.
та ні. серед кодерів - так. але скільки тих кодерів серед ІТної навали. а консультант - якщо добре працює язик - то можливо дуже довго очі замилювати. чи якісь новомодні спеціальності.
майте на увазі - після такого стрімкого росту ІТ сегменту - там вистачає людей, які не на своєму місці - як й в інших місцях (гадаєте, чому в ІТ так багато баєк про HRюш
).
але наддоходи це дозволяли. зараз ситуація змінюється
ps щось вихідного оффтопу дуже багато. треба тікати, доки лісник не з'явився
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 08 січ, 2023 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 11:40
Shaman написав: BIGor написав:
В Україні багато непрямих податків, тому вирахувати де платиться більше податків складно.
Ось наприклад податок 36,6
.
36,6 - це що таке???
складно, але можливо - але це потребує вже спеціальних знань.
але загалом, я ще коли вчився, викладач з податків казав, що порівняно з розвиненими країнами, в нас відносно невелике податкове навантаження.
в нас дуже складне адміністрування податків - ось це реальна проблема. та й свавілля податкової - але й рівень ухилення від податків теж чималий - якесь зачароване коло
Ну от Ви взагалі не в темі непрямих податків на ІТ-шників. Це податок на різниці курсів. Зараз виходить біля 10%. А після війни за них візьмуться в ОП - бо вважають що гуси сильно наїли жирку.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 11:45
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
В Україні багато непрямих податків, тому вирахувати де платиться більше податків складно.
Ось наприклад податок 36,6
.
36,6 - це що таке???
складно, але можливо - але це потребує вже спеціальних знань.
але загалом, я ще коли вчився, викладач з податків казав, що порівняно з розвиненими країнами, в нас відносно невелике податкове навантаження.
в нас дуже складне адміністрування податків - ось це реальна проблема. та й свавілля податкової - але й рівень ухилення від податків теж чималий - якесь зачароване коло
Ну от Ви взагалі не в темі непрямих податків на ІТ-шників. Це податок на різниці курсів. Зараз виходить біля 10%. А після війни за них візьмуться в ОП - бо вважають що гуси сильно наїли жирку.
не даєте можливості втекти
обережніше з термінами - різниця в курсах - це недоотриманий прибуток. від цього потерпають всі експортери, не тільки ІТ.
податок - це те, що йде до бюджету. на різниці курсу хто тільки не заробляє, але не держава
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Додано: Нед 08 січ, 2023 11:48
Отже, підсумуємо результати дискусії: у нас не все так погано, щоб полетіти в прірву гіпердевальвації і стати мільйонерами, але проблем багато, навряд чи вдасться всі вирішити без зовнішньої допомоги.
Різниця тільки в очікуванні розміру цієї допомоги.
Моя позиція - вона буде недостатньою і нас Україну чекає майбутнє бідної окраїни Європи (як Словакія, Румунія, Сербія) з дикими полем на півдні і сході, великими витратами на армію і помірною девальвацією (скажімо разово х5-10, а потім 5-10% в рік).
В темі є як більш оптимістичні очікування так і більш песимістичні.
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