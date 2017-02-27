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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1023010231102321023310234>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
12%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:23

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово;)

поживемо - побачимо. В мене зовсім інші прогнози, особливо враховуючи як влада давно хоче ІТшників подоїти податками...

та-та-та - а за кордоном їх не доять, вони просто платять - хто 20%, хто 30% податків :lol:

В Україні багато непрямих податків, тому вирахувати де платиться більше податків складно.
Ось наприклад податок 36,6.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:не збирають зараз, бо є проблеми з логістикою - але все одно зберуть

Очікуються якісь покращення до квітня, коли вже пора сіяти?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:26

  BIGor написав:
  Shaman написав:зараз ІТ-шники дійсно чекають відкриття кордонів. але їх відкриють після закінчення війни - а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово;)

Мені пташечки наспівали що кінець війни +3 роки - тільки тоді відкриття кордонів.
В Рашці до речі вже серйозно хочуть взятись за своїх ІТ (раніше вони були заброньовані від мобілізації), тепер хочуть зробити їм 1860 як в нас.

так навіщо в рашці ІТ - нафта й так по трубах потече за допомогою американського обладнання та програм.

серед расеянських ІТшників є великий прошарок, що шкодує за СРСР, - треба їм дати можливість пожити в ті часи, так десь в 30-50 рр :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:31

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:поживемо - побачимо. В мене зовсім інші прогнози, особливо враховуючи як влада давно хоче ІТшників подоїти податками...

та-та-та - а за кордоном їх не доять, вони просто платять - хто 20%, хто 30% податків :lol:

В Україні багато непрямих податків, тому вирахувати де платиться більше податків складно.
Ось наприклад податок 36,6.

36,6 - це що таке???

складно, але можливо - але це потребує вже спеціальних знань.

але загалом, я ще коли вчився, викладач з податків казав, що порівняно з розвиненими країнами, в нас відносно невелике податкове навантаження.

в нас дуже складне адміністрування податків - ось це реальна проблема. та й свавілля податкової - але й рівень ухилення від податків теж чималий - якесь зачароване коло :(
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

fler написав:
  Investor_K написав:У нас багато науковців - липові

А в усіх інших сферах (крім науки) всі як один справжні професіонали? Липових немає та всі відповідають займаним посадам? Отож.

Так. Бездарного ойтішнега виженуть в шию. Або буде за 16к каву готувати.


cohan написав:
  Investor_K написав:У нас багато науковців - липові

сайт НАНУ так не вважае

Головне не вийти на самого себе
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 08 січ, 2023 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:33

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:не збирають зараз, бо є проблеми з логістикою - але все одно зберуть

Очікуються якісь покращення до квітня, коли вже пора сіяти?

економія на зберіганні зерна.
та й сушка теж - газ все одно подешевшає весною.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:38

  Ромасик написав:
fler написав:
  Investor_K написав:У нас багато науковців - липові

А в усіх інших сферах (крім науки) всі як один справжні професіонали? Липових немає та всі відповідають займаним посадам? Отож.

Так. Бездарного ойтішнега виженуть в шию. Або буде за 16к каву готувати.

та ні. серед кодерів - так. але скільки тих кодерів серед ІТної навали. а консультант - якщо добре працює язик - то можливо дуже довго очі замилювати. чи якісь новомодні спеціальності.

майте на увазі - після такого стрімкого росту ІТ сегменту - там вистачає людей, які не на своєму місці - як й в інших місцях (гадаєте, чому в ІТ так багато баєк про HRюш :D ).

але наддоходи це дозволяли. зараз ситуація змінюється

ps щось вихідного оффтопу дуже багато. треба тікати, доки лісник не з'явився :D
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 08 січ, 2023 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:40

  Shaman написав:
  BIGor написав:В Україні багато непрямих податків, тому вирахувати де платиться більше податків складно.
Ось наприклад податок 36,6.

36,6 - це що таке???

складно, але можливо - але це потребує вже спеціальних знань.

але загалом, я ще коли вчився, викладач з податків казав, що порівняно з розвиненими країнами, в нас відносно невелике податкове навантаження.

в нас дуже складне адміністрування податків - ось це реальна проблема. та й свавілля податкової - але й рівень ухилення від податків теж чималий - якесь зачароване коло :(

Ну от Ви взагалі не в темі непрямих податків на ІТ-шників. Це податок на різниці курсів. Зараз виходить біля 10%. А після війни за них візьмуться в ОП - бо вважають що гуси сильно наїли жирку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:45

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:В Україні багато непрямих податків, тому вирахувати де платиться більше податків складно.
Ось наприклад податок 36,6.

36,6 - це що таке???

складно, але можливо - але це потребує вже спеціальних знань.

але загалом, я ще коли вчився, викладач з податків казав, що порівняно з розвиненими країнами, в нас відносно невелике податкове навантаження.

в нас дуже складне адміністрування податків - ось це реальна проблема. та й свавілля податкової - але й рівень ухилення від податків теж чималий - якесь зачароване коло :(

Ну от Ви взагалі не в темі непрямих податків на ІТ-шників. Це податок на різниці курсів. Зараз виходить біля 10%. А після війни за них візьмуться в ОП - бо вважають що гуси сильно наїли жирку.

не даєте можливості втекти :D

обережніше з термінами - різниця в курсах - це недоотриманий прибуток. від цього потерпають всі експортери, не тільки ІТ.

податок - це те, що йде до бюджету. на різниці курсу хто тільки не заробляє, але не держава ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Отже, підсумуємо результати дискусії: у нас не все так погано, щоб полетіти в прірву гіпердевальвації і стати мільйонерами, але проблем багато, навряд чи вдасться всі вирішити без зовнішньої допомоги.
Різниця тільки в очікуванні розміру цієї допомоги.
Моя позиція - вона буде недостатньою і нас Україну чекає майбутнє бідної окраїни Європи (як Словакія, Румунія, Сербія) з дикими полем на півдні і сході, великими витратами на армію і помірною девальвацією (скажімо разово х5-10, а потім 5-10% в рік).
В темі є як більш оптимістичні очікування так і більш песимістичні.
Дюрі-бачі
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