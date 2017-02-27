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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10231102321023310234>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
12%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:56

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Захід зацікавлений в розмірі ринку..
А ринок не буває без платоспроможного попиту
А платоспроможний попит - це багате населення..
А багате населення це не завжди сильна армія....

Всього три стрічки - і виявляється що Захід хоче того ж що і 99% тут присутніх - щоб вони були багаті.
1. Не зможе країна з 30 млн. населення забезпечити великий ринок.
Це розкажіть прибалтам
  Дюрі-бачі написав:2. Враховуючи нашого сусіда армія - головна стаття видатків бюджету найближчі десятиліття.
Це поясните Блоку НАТО..у них у всіх 3% від ВВП не залежно від того де кордони ворога
  Дюрі-бачі написав:3. ИМХО дешева робоча сила (як Словаки, Румуни) для них більш важлива
Ви плакались про зарплату в 500 доларів у професора...
Так у Словаків/Румунів - 500 доларів у двірника...
Так що все пізнається в порівнянні..

ПС
Станом на сьогодні в Греції є доходи в 600 євро..і нічого якось перебиваються :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:57

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять

https://www.agronom.com.ua/urozhaj-2022 ... ozhajnist/
Не зібрано 80% кукурудзи, 41% цукрових буряків, 28% сої,

Посмотрите на этом же источнике статью по этой же теме, но за 07.01.2023:
кукурудзи на зерно обмолочено 3,4 млн га (81%), намолочено 22,1 млн тонн (врожайність – 64,8 ц/га).
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:а консультант - якщо добре працює язик - то можливо дуже довго очі замилювати. чи якісь новомодні спеціальності.

Консультант, у якого гарно працює язик - це дуже гарний продажник, переговорник. Така людина теж потрібна кодерам.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:06

budivelnik Ну так "бідна окраїна Європи" - це кращий рівень життя ніж "довоєнна Україна", десь рівень докризових 2000-х.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:11

Shaman


якщо, наприклад ,фоп продає валюту (привату, тобто державному банку) по 36,6 , приват потім може її продати пересічному по 40 ( трохи нижче, ніж обмінниках, проте ж відсотків 10 % набирається) , і різниця - їх прибуток , фактично прибуток держави . Податок - не податок хз.

P.S. зараз це не суперкритично, оскільки є клуб 100к , проте коли нбу був 29,25 , а обмінники -36 , то такє(
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

budivelnik написав:Це поясните Блоку НАТО..у них у всіх 3% від ВВП не залежно від того де кордони ворога

2%, і кажуть донедавна чи от-от це було добровільно. Проте бункерний дід зобов'язав обов'язково.
https://youtu.be/RKrk4k4nP9k
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  soups65d542 написав:проте коли нбу був 29,25 , а обмінники -36 , то такє(
ну тоді був клуб карткових туристів, клуб Бінансу і Пейпалу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

soups65d542 написав:Shaman


якщо, наприклад ,фоп продає валюту (привату, тобто державному банку) по 36,6 , приват потім може її продати пересічному по 40 ( трохи нижче, ніж обмінниках, проте ж відсотків 10 % набирається) , і різниця - їх прибуток , фактично прибуток держави . Податок - не податок хз.

Навіщо пересічному готівковий доляр? Він хоче бути найрозумнішим? Я на алі чи амазоні купую товар за грн, у мене курс 38. Кажуть є ще й нижчі.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:22

  Дюрі-бачі написав:budivelnik Ну так "бідна окраїна Європи" - це кращий рівень життя ніж "довоєнна Україна", десь рівень докризових 2000-х.
І нам туди допомагають дійти...а ви чогось незадоволені цим процесом допомоги.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:38

  Дюрі-бачі написав:
  R12 написав:Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід

Це якраз приклад того, коли бюджет не може собі дозволити, але платить. Для економіки це міна уповільненої дії.

  R12 написав:багато експортних компаній

зокрема аграрії навіть не збирають урожай, бо логістика з'їдає весь дохід.



  R12 написав:іт продовжує генерувати доходи

Не скажу за всю галузь, але в мене і в усіх знайомих чіткі тенденції:
1. Західні компанії ріжуть бюджети і відмовляються від нових проєктів.
2. Через проблеми з електроенергією в жовтні-листопаді були зриви дедлайнів і тепер українським розробникам довіряють суттєво менше.
3. ІТ-шники сидять на валізах і тільки чекають відкриття кордонів.

  Дюрі-бачі написав:
  R12 написав:Захід не зацікавлений щоб той на чиєму боці фактично весь капіталістичний західний світ програв чи скотився в тотальну бідність

але точно і незацікавлений в сильній незалежній країні з найсильнішою армією в Європі.

Мммм ..... і це все написав доцент, явно наша освіта в жорстокій кризі :roll:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 08 січ, 2023 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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