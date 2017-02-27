якщо, наприклад ,фоп продає валюту (привату, тобто державному банку) по 36,6 , приват потім може її продати пересічному по 40 ( трохи нижче, ніж обмінниках, проте ж відсотків 10 % набирається) , і різниця - їх прибуток , фактично прибуток держави . Податок - не податок хз.
P.S. зараз це не суперкритично, оскільки є клуб 100к , проте коли нбу був 29,25 , а обмінники -36 , то такє(
якщо, наприклад ,фоп продає валюту (привату, тобто державному банку) по 36,6 , приват потім може її продати пересічному по 40 ( трохи нижче, ніж обмінниках, проте ж відсотків 10 % набирається) , і різниця - їх прибуток , фактично прибуток держави . Податок - не податок хз.
Навіщо пересічному готівковий доляр? Він хоче бути найрозумнішим? Я на алі чи амазоні купую товар за грн, у мене курс 38. Кажуть є ще й нижчі.
R12 написав:Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід
Це якраз приклад того, коли бюджет не може собі дозволити, але платить. Для економіки це міна уповільненої дії.
R12 написав:багато експортних компаній
зокрема аграрії навіть не збирають урожай, бо логістика з'їдає весь дохід.
R12 написав:іт продовжує генерувати доходи
Не скажу за всю галузь, але в мене і в усіх знайомих чіткі тенденції: 1. Західні компанії ріжуть бюджети і відмовляються від нових проєктів. 2. Через проблеми з електроенергією в жовтні-листопаді були зриви дедлайнів і тепер українським розробникам довіряють суттєво менше. 3. ІТ-шники сидять на валізах і тільки чекають відкриття кордонів.
Дюрі-бачі написав:
R12 написав:Захід не зацікавлений щоб той на чиєму боці фактично весь капіталістичний західний світ програв чи скотився в тотальну бідність
але точно і незацікавлений в сильній незалежній країні з найсильнішою армією в Європі.
Мммм ..... і це все написав доцент, явно наша освіта в жорстокій кризі
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 08 січ, 2023 12:40, всього редагувалось 1 раз.