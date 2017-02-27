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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 січ, 2023 12:38
Ромасик
Я ж кажу, що зараз це не суперкритично , 36,6 нбу і за 37,4 можна купити на алі / валюту на депо і т.д. -це ідеально.
Я казав за тоді, коли було 29,25/36
купівля вторинного житла - за готівкову валюту .
забудовники в новобудовах теж не на 29,25 орієнтувалися , а більше на 34-36 .
Товари і послуги теж не пропорційно 29,25 були
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:40
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: R12 написав:
Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід
Це якраз приклад того, коли бюджет не може собі дозволити, але платить. Для економіки це міна уповільненої дії.
R12 написав:
багато експортних компаній
зокрема аграрії навіть не збирають урожай
, бо логістика з'їдає весь дохід
.
R12 написав:
іт продовжує генерувати доходи
Не скажу за всю галузь, але в мене і в усіх знайомих чіткі тенденції:
1. Західні компанії ріжуть бюджети і відмовляються від нових проєктів.
2. Через проблеми з електроенергією в жовтні-листопаді були зриви дедлайнів і тепер українським розробникам довіряють суттєво менше.
3. ІТ-шники сидять на валізах і тільки чекають відкриття кордонів
.
приклади є того, що врожай не збирають взагалі?
чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять
зараз ІТ-шники дійсно чекають відкриття кордонів.
але їх відкриють після закінчення війни - а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово
не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити
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flyman
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:55
flyman
ну так вони як раз і знають-то мову)
Справа не в цьому, а в тому , що багато з моїх колег дійсно отримали офери перед війною на релокацію, і дійсно чекають на відкриття кордонів , проте хочуть виїхати не через війну та її наслідки , а через те, що це їх мрія і таких чимало назбиралося з кінця лютого .
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