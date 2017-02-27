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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10231102321023310234

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
12%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:38

Ромасик


Я ж кажу, що зараз це не суперкритично , 36,6 нбу і за 37,4 можна купити на алі / валюту на депо і т.д. -це ідеально.

Я казав за тоді, коли було 29,25/36
купівля вторинного житла - за готівкову валюту .
забудовники в новобудовах теж не на 29,25 орієнтувалися , а більше на 34-36 .
Товари і послуги теж не пропорційно 29,25 були
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:40

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  R12 написав:Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід

Це якраз приклад того, коли бюджет не може собі дозволити, але платить. Для економіки це міна уповільненої дії.
  R12 написав:багато експортних компаній

зокрема аграрії навіть не збирають урожай, бо логістика з'їдає весь дохід.
  R12 написав:іт продовжує генерувати доходи

Не скажу за всю галузь, але в мене і в усіх знайомих чіткі тенденції:
1. Західні компанії ріжуть бюджети і відмовляються від нових проєктів.
2. Через проблеми з електроенергією в жовтні-листопаді були зриви дедлайнів і тепер українським розробникам довіряють суттєво менше.
3. ІТ-шники сидять на валізах і тільки чекають відкриття кордонів.

приклади є того, що врожай не збирають взагалі?
чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять :)

зараз ІТ-шники дійсно чекають відкриття кордонів.
але їх відкриють після закінчення війни - а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово ;)

не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:55

flyman

ну так вони як раз і знають-то мову)

Справа не в цьому, а в тому , що багато з моїх колег дійсно отримали офери перед війною на релокацію, і дійсно чекають на відкриття кордонів , проте хочуть виїхати не через війну та її наслідки , а через те, що це їх мрія і таких чимало назбиралося з кінця лютого .
soups65d542
 
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