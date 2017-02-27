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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 січ, 2023 12:38
Ромасик
Я ж кажу, що зараз це не суперкритично , 36,6 нбу і за 37,4 можна купити на алі / валюту на депо і т.д. -це ідеально.
Я казав за тоді, коли було 29,25/36
купівля вторинного житла - за готівкову валюту .
забудовники в новобудовах теж не на 29,25 орієнтувалися , а більше на 34-36 .
Товари і послуги теж не пропорційно 29,25 були
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soups65d542
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:40
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: R12 написав:
Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід
Це якраз приклад того, коли бюджет не може собі дозволити, але платить. Для економіки це міна уповільненої дії.
R12 написав:
багато експортних компаній
зокрема аграрії навіть не збирають урожай
, бо логістика з'їдає весь дохід
.
R12 написав:
іт продовжує генерувати доходи
Не скажу за всю галузь, але в мене і в усіх знайомих чіткі тенденції:
1. Західні компанії ріжуть бюджети і відмовляються від нових проєктів.
2. Через проблеми з електроенергією в жовтні-листопаді були зриви дедлайнів і тепер українським розробникам довіряють суттєво менше.
3. ІТ-шники сидять на валізах і тільки чекають відкриття кордонів
.
приклади є того, що врожай не збирають взагалі?
чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять
зараз ІТ-шники дійсно чекають відкриття кордонів.
але їх відкриють після закінчення війни - а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово
не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити
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flyman
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:55
flyman
ну так вони як раз і знають-то мову)
Справа не в цьому, а в тому , що багато з моїх колег дійсно отримали офери перед війною на релокацію, і дійсно чекають на відкриття кордонів , проте хочуть виїхати не через війну та її наслідки , а через те, що це їх мрія і таких чимало назбиралося з кінця лютого .
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:04
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
36,6 - це що таке???
складно, але можливо - але це потребує вже спеціальних знань.
але загалом, я ще коли вчився, викладач з податків казав, що порівняно з розвиненими країнами, в нас відносно невелике податкове навантаження.
в нас дуже складне адміністрування податків - ось це реальна проблема. та й свавілля податкової - але й рівень ухилення від податків теж чималий - якесь зачароване коло
Ну от Ви взагалі не в темі непрямих податків на ІТ-шників. Це податок на різниці курсів. Зараз виходить біля 10%. А після війни за них візьмуться в ОП - бо вважають що гуси сильно наїли жирку.
не даєте можливості втекти
обережніше з термінами - різниця в курсах - це недоотриманий прибуток. від цього потерпають всі експортери, не тільки ІТ.
податок - це те, що йде до бюджету. на різниці курсу хто тільки не заробляє, але не держава
Ви писали що ІТ-шники платять тільки 5% (давайте пропустимо що Ви забули про ЄСВ), отже брутто гіпотетичний ІТ-шник отримує 1051 дол. (візьмемо що умовно ті 51 дол - і є 5%), задача - скільки доларів він отримає на руки? Я ще промовчу велику недалекоглядність дописувачів які спеціально замовчують, яку він пенсію отримає з того після 65 років...
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:05
flyman написав:
не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити
Мій син програміст рівня сеньйор. До війни йому запропонували роботу в Лондоні, як його просив щоб він погодовся! Не захотів, бо якби навіть знімати житло у примісті, бо в Лондоні там ціни ще ті, то враховуючи всі витрати він там буде в рази менше мати ніж має тут. Англійською володіє вільно.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:06
soups65d542 написав:flyman
ну так вони як раз і знають-то мову)
Справа не в цьому, а в тому , що багато з моїх колег дійсно отримали офери перед війною на релокацію, і дійсно чекають на відкриття кордонів , проте хочуть виїхати не через війну та її наслідки , а через те, що це їх мрія і таких чимало назбиралося з кінця лютого .
Це іпсо. Насправді навпаки: американці зі своїми гуглами та амазонами хочуть релокуватися в Україну
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:09
soups65d542 написав:Ромасик
Я ж кажу, що зараз це не суперкритично , 36,6 нбу і за 37,4 можна купити на алі / валюту на депо і т.д. -це ідеально.
Я казав за тоді, коли було 29,25/36
купівля вторинного житла - за готівкову валюту .
забудовники в новобудовах теж не на 29,25 орієнтувалися , а більше на 34-36 .
Товари і послуги теж не пропорційно 29,25 були
Тоді фіксований курс допоміг утримати курс і економіку в межах адекватного на час повномасштабної війни. А то перепало б і найрозумнішим пересічним. Бігору однаково, він вже втік з країни.
Орієнтуватися можна на багато що, а потім смоктати лапу. Іпотека, відзначу, оформляється в гривні. І мені не відмовив жоден рієлтор в продажі квартири, коли я прямо говорив, що квартира потрібна під іпотеку.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:13
BIGor написав:Ви писали що ІТ-шники платять тільки 5% (давайте пропустимо що Ви забули про ЄСВ), отже брутто гіпотетичний ІТ-шник отримує 1051 дол. (візьмемо що умовно ті 51 дол - і є 5%), задача - скільки доларів він отримає на руки?
Скільки вчитель отримає на руки з гіпотетичної зп 1051 бакс? Правильно, 860. І ще 222, а не 40 як дехто дуже розумний платить, буде заплачено ЄСВ.
В Лондоні, орієнтовно, заплатить на 10-20% більше.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:16
Василь-Рівне написав: flyman написав:
не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити
Мій син програміст рівня сеньйор. До війни йому запропонували роботу в Лондоні, як його просив щоб він погодовся! Не захотів, бо якби навіть знімати житло у примісті, бо в Лондоні там ціни ще ті, то враховуючи всі витрати він там буде в рази менше мати ніж має тут. Англійською володіє вільно.
Є різні. Дехто втік, платить 60% податків і 900 євро за дитсадок і їх влаштовує.
Так, і дружина безробітна, бо ні бе ні ме.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:17
імхо, все ж можна вирахувати, коли буде наступне підвищення фіксованого курсу долара.бо хтось мріє затариться нікомунепотрібним в середині червня па36,4 і може не встигнути це зробити, бо буде вже па47
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 08 січ, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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