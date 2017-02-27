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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1023210233102341023510236>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
12%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:38

Ромасик


Я ж кажу, що зараз це не суперкритично , 36,6 нбу і за 37,4 можна купити на алі / валюту на депо і т.д. -це ідеально.

Я казав за тоді, коли було 29,25/36
купівля вторинного житла - за готівкову валюту .
забудовники в новобудовах теж не на 29,25 орієнтувалися , а більше на 34-36 .
Товари і послуги теж не пропорційно 29,25 були
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:40

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  R12 написав:Військові і прирівнянні до них дуже суттєво збільшиили свій дохід

Це якраз приклад того, коли бюджет не може собі дозволити, але платить. Для економіки це міна уповільненої дії.
  R12 написав:багато експортних компаній

зокрема аграрії навіть не збирають урожай, бо логістика з'їдає весь дохід.
  R12 написав:іт продовжує генерувати доходи

Не скажу за всю галузь, але в мене і в усіх знайомих чіткі тенденції:
1. Західні компанії ріжуть бюджети і відмовляються від нових проєктів.
2. Через проблеми з електроенергією в жовтні-листопаді були зриви дедлайнів і тепер українським розробникам довіряють суттєво менше.
3. ІТ-шники сидять на валізах і тільки чекають відкриття кордонів.

приклади є того, що врожай не збирають взагалі?
чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять :)

зараз ІТ-шники дійсно чекають відкриття кордонів.
але їх відкриють після закінчення війни - а тоді буде зовсім інша ситуація й тоді вже ніхто нікуди не поїде масово ;)

не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:55

flyman

ну так вони як раз і знають-то мову)

Справа не в цьому, а в тому , що багато з моїх колег дійсно отримали офери перед війною на релокацію, і дійсно чекають на відкриття кордонів , проте хочуть виїхати не через війну та її наслідки , а через те, що це їх мрія і таких чимало назбиралося з кінця лютого .
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:04

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:36,6 - це що таке???

складно, але можливо - але це потребує вже спеціальних знань.

але загалом, я ще коли вчився, викладач з податків казав, що порівняно з розвиненими країнами, в нас відносно невелике податкове навантаження.

в нас дуже складне адміністрування податків - ось це реальна проблема. та й свавілля податкової - але й рівень ухилення від податків теж чималий - якесь зачароване коло :(

Ну от Ви взагалі не в темі непрямих податків на ІТ-шників. Це податок на різниці курсів. Зараз виходить біля 10%. А після війни за них візьмуться в ОП - бо вважають що гуси сильно наїли жирку.

не даєте можливості втекти :D

обережніше з термінами - різниця в курсах - це недоотриманий прибуток. від цього потерпають всі експортери, не тільки ІТ.

податок - це те, що йде до бюджету. на різниці курсу хто тільки не заробляє, але не держава ;)

Ви писали що ІТ-шники платять тільки 5% (давайте пропустимо що Ви забули про ЄСВ), отже брутто гіпотетичний ІТ-шник отримує 1051 дол. (візьмемо що умовно ті 51 дол - і є 5%), задача - скільки доларів він отримає на руки? Я ще промовчу велику недалекоглядність дописувачів які спеціально замовчують, яку він пенсію отримає з того після 65 років...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити

Мій син програміст рівня сеньйор. До війни йому запропонували роботу в Лондоні, як його просив щоб він погодовся! Не захотів, бо якби навіть знімати житло у примісті, бо в Лондоні там ціни ще ті, то враховуючи всі витрати він там буде в рази менше мати ніж має тут. Англійською володіє вільно.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:06

  soups65d542 написав:flyman

ну так вони як раз і знають-то мову)

Справа не в цьому, а в тому , що багато з моїх колег дійсно отримали офери перед війною на релокацію, і дійсно чекають на відкриття кордонів , проте хочуть виїхати не через війну та її наслідки , а через те, що це їх мрія і таких чимало назбиралося з кінця лютого .

Це іпсо. Насправді навпаки: американці зі своїми гуглами та амазонами хочуть релокуватися в Україну
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

soups65d542 написав:Ромасик


Я ж кажу, що зараз це не суперкритично , 36,6 нбу і за 37,4 можна купити на алі / валюту на депо і т.д. -це ідеально.

Я казав за тоді, коли було 29,25/36
купівля вторинного житла - за готівкову валюту .
забудовники в новобудовах теж не на 29,25 орієнтувалися , а більше на 34-36 .
Товари і послуги теж не пропорційно 29,25 були
Тоді фіксований курс допоміг утримати курс і економіку в межах адекватного на час повномасштабної війни. А то перепало б і найрозумнішим пересічним. Бігору однаково, він вже втік з країни.

Орієнтуватися можна на багато що, а потім смоктати лапу. Іпотека, відзначу, оформляється в гривні. І мені не відмовив жоден рієлтор в продажі квартири, коли я прямо говорив, що квартира потрібна під іпотеку.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:Ви писали що ІТ-шники платять тільки 5% (давайте пропустимо що Ви забули про ЄСВ), отже брутто гіпотетичний ІТ-шник отримує 1051 дол. (візьмемо що умовно ті 51 дол - і є 5%), задача - скільки доларів він отримає на руки?
Скільки вчитель отримає на руки з гіпотетичної зп 1051 бакс? Правильно, 860. І ще 222, а не 40 як дехто дуже розумний платить, буде заплачено ЄСВ.

В Лондоні, орієнтовно, заплатить на 10-20% більше.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Василь-Рівне написав:
  flyman написав:не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити

Мій син програміст рівня сеньйор. До війни йому запропонували роботу в Лондоні, як його просив щоб він погодовся! Не захотів, бо якби навіть знімати житло у примісті, бо в Лондоні там ціни ще ті, то враховуючи всі витрати він там буде в рази менше мати ніж має тут. Англійською володіє вільно.
Є різні. Дехто втік, платить 60% податків і 900 євро за дитсадок і їх влаштовує.

Так, і дружина безробітна, бо ні бе ні ме.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

імхо, все ж можна вирахувати, коли буде наступне підвищення фіксованого курсу долара.бо хтось мріє затариться нікомунепотрібним в середині червня па36,4 і може не встигнути це зробити, бо буде вже па47
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 08 січ, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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