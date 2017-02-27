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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10233102341023510236>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
12%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити

100% не поїдуть, все що написав флаймен - чистісенька правда.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

CasseroleHead написав:Це іпсо. Насправді навпаки: американці зі своїми гуглами та амазонами хочуть релокуватися в Україну

А ви думаєте наші ітшники для кого замовлення виконують? Для НАНУ?
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:25

  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити

Мій син програміст рівня сеньйор. До війни йому запропонували роботу в Лондоні, як його просив щоб він погодовся! Не захотів, бо якби навіть знімати житло у примісті, бо в Лондоні там ціни ще ті, то враховуючи всі витрати він там буде в рази менше мати ніж має тут. Англійською володіє вільно.

Правильно зробив що не погодився на в рази меншу зарплатню. Але цікаво, що в ГБ зарплати менші ніж в Україні...
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:40

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:не збирають зараз, бо є проблеми з логістикою - але все одно зберуть

Очікуються якісь покращення до квітня, коли вже пора сіяти?

економія на зберіганні зерна.
та й сушка теж - газ все одно подешевшає весною.

гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз..


Куда вкладывать кровные?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:47

  Дюрі-бачі написав:Отже, підсумуємо результати дискусії: у нас не все так погано, щоб полетіти в прірву гіпердевальвації і стати мільйонерами, але проблем багато, навряд чи вдасться всі вирішити без зовнішньої допомоги.
Різниця тільки в очікуванні розміру цієї допомоги.
Моя позиція - вона буде недостатньою і нас Україну чекає майбутнє бідної окраїни Європи (як Словакія, Румунія, Сербія) з дикими полем на півдні і сході, великими витратами на армію і помірною девальвацією (скажімо разово х5-10, а потім 5-10% в рік).
В темі є як більш оптимістичні очікування так і більш песимістичні.

в мене акценти трохи інші, але загалом згоден, що можемо як зробити стрибок, так й залишитись на рівні бідних країн Євросоюзу.

й це більше залежить не від розміру допомоги, а від рівні організації суспільства. олігархів війна сильно ослабила, але загальна корумпованість влади ще не зникла. але рівень розвитку суспільства вже суттєво піднявся.

я вірю в краще. просто якщо не віриш, то треба пакувати валізи - навіщо лишатися там, де все буде погано. з Раши я би вже спакував. хоча я й зробив ще в 2000х, коли не залишився в Москві - більшість моїх колег залишилися. 8)
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не треба нікуди їхати. Україна - комфортна для проживання країна. Маю на увазі мирний час.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:53

  soups65d542 написав:flyman

ну так вони як раз і знають-то мову)

Справа не в цьому, а в тому , що багато з моїх колег дійсно отримали офери перед війною на релокацію, і дійсно чекають на відкриття кордонів , проте хочуть виїхати не через війну та її наслідки , а через те, що це їх мрія і таких чимало назбиралося з кінця лютого .

як раз не знають. англійською спілкуються в Англії та Ірландії. а так треба вчити місцеву - й далеко не завжди вона легка.

офери отримали як раз через очікування війни. ті, то дійсно бажав - поїхали раніше, що заважало?

в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:54

  edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз...

Поэтому кабмин 30 декабря издал постановление 1487. Совпадение?

Или тут смысл в том, что не назван год?
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Різниця тільки в очікуванні розміру цієї допомоги.
Моя позиція - вона буде недостатньою

Помощь, без всякого сомнения, окажется недостаточной. Сколько ни дай, нам все равно будет мало.
Мне ситуация видится еще более апокалиптической: нам дадут так мало, что придется еще и самим работать :)

Людям свойственно хотеть больше, чем у них есть. Всем людям. Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью. Соизмерять желания с возможностями и ценить то, что есть, могут не только лишь все. Т.о. большинству из нас будет плохо, независимо от сценария развития событий.
С уровнем девальвации все сложнее. Он не зависит от степени нашего недовольства жизнью. Да и от уровня жизни в денежном выражении зависит очень опосредовано. Сейчас мы можем предполагать, что вероятность девальвации достаточно высока, но называть какие-то цифры я бы поостерегся. У нас достаточно злопамятных коллег, которые через годы не простят Вам ошибку даже на пару пп. :)
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