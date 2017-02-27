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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 січ, 2023 14:03
Yuri_61 написав:
імхо, все ж можна вирахувати
, коли буде наступне підвищення фіксованого курсу долара.бо хтось мріє затариться нікомунепотрібним в середині червня па36,4 і може не встигнути це зробити, бо буде вже па47
не можна вираховувати.
можна взнати, якщо спілкуєшся з кимось з керівництва НБУ чи ОП
але це вже називається інсайд, на Заході це взагалі карний злочин - ми ще до цього не звикли
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Shaman
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:08
Investor_K написав: edvardd написав:
гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз..
Куда вкладывать кровные?
така собі нестандартна порада на цьому форумі/цій гілці
- в валюту долар/євро диверсифіковано.
бо девал нас ще чекає - й курс менше 50 не буде (але це консервативна оцінка)
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 08 січ, 2023 14:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:09
Хто зна де вони таке нарахували. Постійно їзжу на село. Поля зібрані. І стерня вже подискована. Весну-літо на телеграмах показували як наша артилерія і хаймарси працюють з полів соняшників та кукурудзи. Може там і не збирають? Де не змогли відігнати окупантів.
По кукурудзі що на зиму на полі залишили я таке дуже давно бачив. Десь мало не у березні зібрали. Гарний мабуть фермер-господар.
А то шо хитрожопі фермера намагаються мокрою кукурудзою за паї розраховуватися та ще й по дорожчим цінам чим на ринку, то факт. Люди мені таке казали. Такий ми вже народ...
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:10
CasseroleHead написав: edvardd написав:
гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз...
Поэтому кабмин 30 декабря издал постановление 1487. Совпадение?
Или тут смысл в том, что не назван год?
1487 выглядит как минимум непродуманной, а скорее всего просто слепленной на скорую руку без учёта международных договоров и реалий.
Интересно, что скажет Польша или Германия, когда их украинским водителям фур, врачам в госпиталях или рабочим на производстве вдруг посыпятся повестки из нашего славного консульства.
Такие вещи как минимум обговариваются сначала в международных договорах.
С налогообложением мигрантов в пользу Украины было такое же давай-давай пол-года назад. Закончилось предсказуемо ничем.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:16
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
Різниця тільки в очікуванні розміру цієї допомоги.
Моя позиція - вона буде недостатньою
Помощь, без всякого сомнения, окажется недостаточной. Сколько ни дай, нам все равно будет мало.
Мне ситуация видится еще более апокалиптической: нам дадут так мало, что придется еще и самим работать
Людям свойственно хотеть больше, чем у них есть. Всем людям. Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью. Соизмерять желания с возможностями и ценить то, что есть, могут не только лишь все. Т.о. большинству из нас будет плохо, независимо от сценария развития событий.
С уровнем девальвации все сложнее. Он не зависит от степени нашего недовольства жизнью. Да и от уровня жизни в денежном выражении зависит очень опосредовано. Сейчас мы можем предполагать, что вероятность девальвации достаточно высока, но называть какие-то цифры я бы поостерегся. У нас достаточно злопамятных коллег, которые через годы не простят Вам ошибку даже на пару пп.
Люто плюсую за все, кроме девальвации.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:18
Shaman написав:
в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.
Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?
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