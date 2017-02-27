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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 січ, 2023 14:03
Yuri_61 написав:
імхо, все ж можна вирахувати
, коли буде наступне підвищення фіксованого курсу долара.бо хтось мріє затариться нікомунепотрібним в середині червня па36,4 і може не встигнути це зробити, бо буде вже па47
не можна вираховувати.
можна взнати, якщо спілкуєшся з кимось з керівництва НБУ чи ОП
але це вже називається інсайд, на Заході це взагалі карний злочин - ми ще до цього не звикли
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Shaman
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:08
Investor_K написав: edvardd написав:
гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз..
Куда вкладывать кровные?
така собі нестандартна порада на цьому форумі/цій гілці
- в валюту долар/євро диверсифіковано.
бо девал нас ще чекає - й курс менше 50 не буде (але це консервативна оцінка)
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 08 січ, 2023 14:11, всього редагувалось 2 разів.
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Shaman
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:09
Хто зна де вони таке нарахували. Постійно їзжу на село. Поля зібрані. І стерня вже подискована. Весну-літо на телеграмах показували як наша артилерія і хаймарси працюють з полів соняшників та кукурудзи. Може там і не збирають? Де не змогли відігнати окупантів.
По кукурудзі що на зиму на полі залишили я таке дуже давно бачив. Десь мало не у березні зібрали. Гарний мабуть фермер-господар.
А то шо хитрожопі фермера намагаються мокрою кукурудзою за паї розраховуватися та ще й по дорожчим цінам чим на ринку, то факт. Люди мені таке казали. Такий ми вже народ...
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alex lem
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:10
CasseroleHead написав: edvardd написав:
гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз...
Поэтому кабмин 30 декабря издал постановление 1487. Совпадение?
Или тут смысл в том, что не назван год?
1487 выглядит как минимум непродуманной, а скорее всего просто слепленной на скорую руку без учёта международных договоров и реалий.
Интересно, что скажет Польша или Германия, когда их украинским водителям фур, врачам в госпиталях или рабочим на производстве вдруг посыпятся повестки из нашего славного консульства.
Такие вещи как минимум обговариваются сначала в международных договорах.
С налогообложением мигрантов в пользу Украины было такое же давай-давай пол-года назад. Закончилось предсказуемо ничем.
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antey1969
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:16
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
Різниця тільки в очікуванні розміру цієї допомоги.
Моя позиція - вона буде недостатньою
Помощь, без всякого сомнения, окажется недостаточной. Сколько ни дай, нам все равно будет мало.
Мне ситуация видится еще более апокалиптической: нам дадут так мало, что придется еще и самим работать
Людям свойственно хотеть больше, чем у них есть. Всем людям. Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью. Соизмерять желания с возможностями и ценить то, что есть, могут не только лишь все. Т.о. большинству из нас будет плохо, независимо от сценария развития событий.
С уровнем девальвации все сложнее. Он не зависит от степени нашего недовольства жизнью. Да и от уровня жизни в денежном выражении зависит очень опосредовано. Сейчас мы можем предполагать, что вероятность девальвации достаточно высока, но называть какие-то цифры я бы поостерегся. У нас достаточно злопамятных коллег, которые через годы не простят Вам ошибку даже на пару пп.
Люто плюсую за все, кроме девальвации.
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Izya Cy
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:18
Shaman написав:
в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.
Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?
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BIGor
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:39
BIGor написав: Shaman написав:
в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.
Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?
За 5000 баксів відчуваєш себе повелителем життя.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:40
BIGor написав: Shaman написав:
в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.
Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?
Можна. В нас висока культура та рівень доступу до якісних освітніх, медичних та державних послуг, практично відсутня корупція, малий показник правопорушників на душу населення, висока можливість для саморозвитку, гендерна рівність та інше, що ставить нас на один із вищих рівнів демократичних показників.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:56
Сибарит Господи ,Благослави этого человека, который так просто излагает истины !
Всем Здоровья и Удачи .
На Праздники остались без денег .
Даже не намекнули когда дадут .
Впрочем ,в Гуляй Поле и не придумаешь ,где их потратить ….
Всем наилучшие пожелания!
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:03
Izya Cy написав: BIGor написав: Shaman написав:
в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.
Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?
Можна. В нас висока культура та рівень доступу до якісних освітніх, медичних та державних послуг, практично відсутня корупція, малий показник правопорушників на душу населення, висока можливість для саморозвитку, гендерна рівність та інше, що ставить нас на один із вищих рівнів демократичних показників.
ха-ха-ха - пожартували BIgor
, ви самі трохи вище написали, а тепер задаєте питання...
вартість житла, головне вартість послуг - від фітнесу до нічних клубів. медичні послуги, які актуальні в 30 років - а саме зубний лікар.
не забувайте, що більшість це ще молоді люди, у яких зовсім інші критерії життя. гадаю середній вік форумчан десь на 20-30 років більше
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Shaman
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