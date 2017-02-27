Хто зна де вони таке нарахували. Постійно їзжу на село. Поля зібрані.
Посилання Дюрі-бачі на статтю від 01.11.2022 Зараз цей же ресурс:
Станом на перший тиждень січня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 10,7 млн га (93%). При врожайності 46,4 ц/га, намолочено 49,5 млн тонн зерна. У тім числі: пшениці обмолочено 4,979 млн га (100%), намолочено 20,2 млн тонн (врожайність – 40,5 ц/га); ячменю обмолочено 1,7 млн га (100%), намолочено 5,8 млн тонн (врожайність – 34,7 ц/га); гороху обмолочено 118 тис. га (100%), намолочено 269 тис. тонн (врожайність – 22,8 ц/га); кукурудзи на зерно обмолочено 3,4 млн га (81%), намолочено 22,1 млн тонн (врожайність – 64,8 ц/га); гречки обмолочено 116 тис. га (98%), намолочено 158,5 тис. тонн (врожайність – 13,7 ц/га); проса обмолочено 44,7 тис. га (99%), намолочено 101,8 тис. тонн (врожайність – 22,8 ц/га). Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га, (99%) намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га; сої проведено на площі 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га; ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га; цукрових буряків викопано на площі 180 тис. га (99%), накопано 9 млн тонн солодких коренів при врожайності 501 ц/га. Аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини та Вінниччини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 70,9 ц/га https://www.agronom.com.ua/tepla-pogoda ... kukurudzy/
Хоча з погодою в цій ситуації повезло. Буряк і сою підчистили, кукурудзу дотискають.