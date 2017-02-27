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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10234102351023610237

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
12%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:05

холява хоч чимось, плюсом у підтримку Вам...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:31

  alex lem написав:
  Дюрі-бачі написав:https://www.agronom.com.ua/urozhaj-2022 ... ozhajnist/
Не зібрано 80% кукурудзи, 41% цукрових буряків, 28% сої,

Хто зна де вони таке нарахували. Постійно їзжу на село. Поля зібрані.

Посилання Дюрі-бачі на статтю від 01.11.2022
Зараз цей же ресурс:
Станом на перший тиждень січня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 10,7 млн га (93%). При врожайності 46,4 ц/га, намолочено 49,5 млн тонн зерна. У тім числі:
пшениці обмолочено 4,979 млн га (100%), намолочено 20,2 млн тонн (врожайність – 40,5 ц/га);
ячменю обмолочено 1,7 млн га (100%), намолочено 5,8 млн тонн (врожайність – 34,7 ц/га);
гороху обмолочено 118 тис. га (100%), намолочено 269 тис. тонн (врожайність – 22,8 ц/га);
кукурудзи на зерно обмолочено 3,4 млн га (81%), намолочено 22,1 млн тонн (врожайність – 64,8 ц/га);
гречки обмолочено 116 тис. га (98%), намолочено 158,5 тис. тонн (врожайність – 13,7 ц/га);
проса обмолочено 44,7 тис. га (99%), намолочено 101,8 тис. тонн (врожайність – 22,8 ц/га).
Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га, (99%) намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га;
сої проведено на площі 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га;
ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га;
цукрових буряків викопано на площі 180 тис. га (99%), накопано 9 млн тонн солодких коренів при врожайності 501 ц/га.
Аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини та Вінниччини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 70,9 ц/га https://www.agronom.com.ua/tepla-pogoda ... kukurudzy/

Хоча з погодою в цій ситуації повезло. Буряк і сою підчистили, кукурудзу дотискають.
Ой+
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