edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз...
Поэтому кабмин 30 декабря издал постановление 1487. Совпадение?
Или тут смысл в том, что не назван год?
1487 выглядит как минимум непродуманной, а скорее всего просто слепленной на скорую руку без учёта международных договоров и реалий. Интересно, что скажет Польша или Германия, когда их украинским водителям фур, врачам в госпиталях или рабочим на производстве вдруг посыпятся повестки из нашего славного консульства. Такие вещи как минимум обговариваются сначала в международных договорах. С налогообложением мигрантов в пользу Украины было такое же давай-давай пол-года назад. Закончилось предсказуемо ничем.
Дюрі-бачі написав:Різниця тільки в очікуванні розміру цієї допомоги. Моя позиція - вона буде недостатньою
Помощь, без всякого сомнения, окажется недостаточной. Сколько ни дай, нам все равно будет мало. Мне ситуация видится еще более апокалиптической: нам дадут так мало, что придется еще и самим работать
Людям свойственно хотеть больше, чем у них есть. Всем людям. Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью. Соизмерять желания с возможностями и ценить то, что есть, могут не только лишь все. Т.о. большинству из нас будет плохо, независимо от сценария развития событий. С уровнем девальвации все сложнее. Он не зависит от степени нашего недовольства жизнью. Да и от уровня жизни в денежном выражении зависит очень опосредовано. Сейчас мы можем предполагать, что вероятность девальвации достаточно высока, но называть какие-то цифры я бы поостерегся. У нас достаточно злопамятных коллег, которые через годы не простят Вам ошибку даже на пару пп.
Shaman написав:в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.
Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?
Можна. В нас висока культура та рівень доступу до якісних освітніх, медичних та державних послуг, практично відсутня корупція, малий показник правопорушників на душу населення, висока можливість для саморозвитку, гендерна рівність та інше, що ставить нас на один із вищих рівнів демократичних показників.
Shaman написав:в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.
Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?
Можна. В нас висока культура та рівень доступу до якісних освітніх, медичних та державних послуг, практично відсутня корупція, малий показник правопорушників на душу населення, висока можливість для саморозвитку, гендерна рівність та інше, що ставить нас на один із вищих рівнів демократичних показників.
ха-ха-ха - пожартували
BIgor, ви самі трохи вище написали, а тепер задаєте питання...
вартість житла, головне вартість послуг - від фітнесу до нічних клубів. медичні послуги, які актуальні в 30 років - а саме зубний лікар.
не забувайте, що більшість це ще молоді люди, у яких зовсім інші критерії життя. гадаю середній вік форумчан десь на 20-30 років більше
Хто зна де вони таке нарахували. Постійно їзжу на село. Поля зібрані.
Посилання Дюрі-бачі на статтю від 01.11.2022 Зараз цей же ресурс:
Станом на перший тиждень січня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 10,7 млн га (93%). При врожайності 46,4 ц/га, намолочено 49,5 млн тонн зерна. У тім числі: пшениці обмолочено 4,979 млн га (100%), намолочено 20,2 млн тонн (врожайність – 40,5 ц/га); ячменю обмолочено 1,7 млн га (100%), намолочено 5,8 млн тонн (врожайність – 34,7 ц/га); гороху обмолочено 118 тис. га (100%), намолочено 269 тис. тонн (врожайність – 22,8 ц/га); кукурудзи на зерно обмолочено 3,4 млн га (81%), намолочено 22,1 млн тонн (врожайність – 64,8 ц/га); гречки обмолочено 116 тис. га (98%), намолочено 158,5 тис. тонн (врожайність – 13,7 ц/га); проса обмолочено 44,7 тис. га (99%), намолочено 101,8 тис. тонн (врожайність – 22,8 ц/га). Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га, (99%) намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га; сої проведено на площі 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га; ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га; цукрових буряків викопано на площі 180 тис. га (99%), накопано 9 млн тонн солодких коренів при врожайності 501 ц/га. Аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини та Вінниччини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 70,9 ц/га https://www.agronom.com.ua/tepla-pogoda ... kukurudzy/
Хоча з погодою в цій ситуації повезло. Буряк і сою підчистили, кукурудзу дотискають.
edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз...
Поэтому кабмин 30 декабря издал постановление 1487. Совпадение?
Или тут смысл в том, что не назван год?
1487 выглядит как минимум непродуманной, а скорее всего просто слепленной на скорую руку без учёта международных договоров и реалий. Интересно, что скажет Польша или Германия, когда их украинским водителям фур, врачам в госпиталях или рабочим на производстве вдруг посыпятся повестки из нашего славного консульства. Такие вещи как минимум обговариваются сначала в международных договорах. С налогообложением мигрантов в пользу Украины было такое же давай-давай пол-года назад. Закончилось предсказуемо ничем.
Чергове порушення конституції та міжнародних норм з прав людини, як i заборона виїзду – дискримінація, тощо.