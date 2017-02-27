BIGor написав:Ви писали що ІТ-шники платять тільки 5% (давайте пропустимо що Ви забули про ЄСВ), отже брутто гіпотетичний ІТ-шник отримує 1051 дол. (візьмемо що умовно ті 51 дол - і є 5%), задача - скільки доларів він отримає на руки? Я ще промовчу велику недалекоглядність дописувачів які спеціально замовчують, яку він пенсію отримає з того після 65 років...
я розраховую на той час F.I.R.E. із 5куе щомісяця чистого пасивного доходу, розраховувати на пенсію від держави, то якась інфантильність (в Польщі теж), скоріше за все, буде який "безумовний базовий дохід" і продуктові талони
Я ж кажу, що зараз це не суперкритично , 36,6 нбу і за 37,4 можна купити на алі / валюту на депо і т.д. -це ідеально.
Я казав за тоді, коли було 29,25/36 купівля вторинного житла - за готівкову валюту . забудовники в новобудовах теж не на 29,25 орієнтувалися , а більше на 34-36 . Товари і послуги теж не пропорційно 29,25 були
Тоді фіксований курс допоміг утримати курс і економіку в межах адекватного на час повномасштабної війни. А то перепало б і найрозумнішим пересічним. Бігору однаково, він вже втік з країни.
Орієнтуватися можна на багато що, а потім смоктати лапу. Іпотека, відзначу, оформляється в гривні. І мені не відмовив жоден рієлтор в продажі квартири, коли я прямо говорив, що квартира потрібна під іпотеку.
Бігору не однаково, він має доказати всьому світові (заразився від акурта), що поступив правильно.
Yuri_61 написав:імхо, все ж можна вирахувати, коли буде наступне підвищення фіксованого курсу долара.бо хтось мріє затариться нікомунепотрібним в середині червня па36,4 і може не встигнути це зробити, бо буде вже па47
нічого не потрібно вираховувати, а всю вільну гривню кидати на карусель в клубі 100К
flyman написав:не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити
Мій син програміст рівня сеньйор. До війни йому запропонували роботу в Лондоні, як його просив щоб він погодовся! Не захотів, бо якби навіть знімати житло у примісті, бо в Лондоні там ціни ще ті, то враховуючи всі витрати він там буде в рази менше мати ніж має тут. Англійською володіє вільно.
Правильно зробив що не погодився на в рази меншу зарплатню. Але цікаво, що в ГБ зарплати менші ніж в Україні...
зато там можна, як дехто мріє тут: прийшов на роботу, повісив піджак на крісло, поганяв чаї/каву, тай пішов в даун-сіті вирішувати справи... стаж іде... не всім мріють про гори бабла, комусь важливіше життя-робота-баланс
Хто зна де вони таке нарахували. Постійно їзжу на село. Поля зібрані. І стерня вже подискована. Весну-літо на телеграмах показували як наша артилерія і хаймарси працюють з полів соняшників та кукурудзи. Може там і не збирають? Де не змогли відігнати окупантів. По кукурудзі що на зиму на полі залишили я таке дуже давно бачив. Десь мало не у березні зібрали. Гарний мабуть фермер-господар. А то шо хитрожопі фермера намагаються мокрою кукурудзою за паї розраховуватися та ще й по дорожчим цінам чим на ринку, то факт. Люди мені таке казали. Такий ми вже народ...
якщо так добре, то чому за паї оплату не підняли в порівнянні з минулим роком?
Shaman написав:в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.
Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?
Тут, як ІТ сенйор заробляєш $4700 в місяць витрачаєш $134. Дельта більше $4500 За два роки 100Куе кешем, або 2К в Кєів-сіті. https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html Там, за двадцять років хіба на даунпеймент на кавалірку в Лондон-сіті
edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе
А я - десь після третього місяця повномасштабного вторгнення - почав якось на ці всі прогнози("2-3 тижні", "2-3міс", "до кінця літа", "до кінця року", "навесні наступного року", "влітку...") дивитись, як на зустріч динозавра)) 50/50 - зустріну/або ні)) Хоч по логіці, то наче справді влітку, чи максимум, восени - мало б все завершитись... Але, логіка частенько тут не працює... і тому, ніхто не відміняв, що війна може тривати і 6р., і більше, як от тривало АТО/ОСС..
Сибарит написав:Людям свойственно хотеть больше, чем у них есть. Всем людям. Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью. Соизмерять желания с возможностями и ценить то, что есть, могут не только лишь все.Т.о. большинству из нас будет плохо, независимо от сценария развития событий.
Не знаю... може я себе в думках обманюю... Але думаю, що як тільки завершиться війна - я почну насолоджуватись кожним новим днем! І, як буде мені в якихось ситуаціях важко(а такі ситуації будуть точно), то я просто собі скажу - "Я ж війну пройшов! А тут всього лиш якісь дрібниці..." І до сім'ї, родичів - буду ставитись трохи "по-іншому"... Коли був у відпустці, то вже практикував своє нове ставлення до них... А ставлення до родичів, та й взагалі, до всіх і всього навколишнього таке, наче ти вилікувався від останньої стадії раку/вийшов з багаторічної коми
Shaman написав:в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.
Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?
Тут, як ІТ сенйор заробляєш $4700 в місяць витрачаєш $134. Дельта більше $4500 За два роки 100Куе кешем, або 2К в Кєів-сіті. https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html Там, за двадцять років хіба на даунпеймент на кавалірку в Лондон-сіті
нескромне питання, flyman, - ось Ви сеньйор?
бо в 134 дол ще вірю, а от що сеньйор живе на 134 дол - гм.
хоча б тому, що більшість моїх знайомих сеньйорів працює на потужних ноутах (основний робочий інструмент) - це ж ваш декількарічний бюджет
в когось машини, в когось веліки, в когось фото, в когось подорожі - це все теж коштує грошей. не вийде так потужно працювати й не мати можливості відпочити.
й да, сеньйори у Лондоні заробляють не 5 куе, а трохи побільше - інакше навіщо їм потрібні наші ІТшники. там джуну стільки пропонують