Додано: Нед 08 січ, 2023 16:32

edvardd написав: гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе

Сибарит написав: Людям свойственно хотеть больше, чем у них есть. Всем людям. Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью. Соизмерять желания с возможностями и ценить то, что есть, могут не только лишь все.Т.о. большинству из нас будет плохо, независимо от сценария развития событий. Людям свойственно хотеть больше, чем у них есть. Всем людям. Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать,Т.о. большинству из нас будет плохо, независимо от сценария развития событий.

А я - десь після третього місяця повномасштабного вторгнення - почав якось на ці всі прогнози("2-3 тижні", "2-3міс", "до кінця літа", "до кінця року", "навесні наступного року", "влітку...") дивитись, як на зустріч динозавра)) 50/50 - зустріну/або ні))Хоч по логіці, то наче справді влітку, чи максимум, восени - мало б все завершитись... Але, логіка частенько тут не працює... і тому, ніхто не відміняв, що війна може тривати і 6р., і більше, як от тривало АТО/ОСС..Не знаю... може я себе в думках обманюю... Але думаю, що як тільки завершиться війна - я почну насолоджуватись кожним новим днем! І, як буде мені в якихось ситуаціях важко(а такі ситуації будуть точно), то я просто собі скажу - "Я ж війну пройшов! А тут всього лиш якісь дрібниці..."І до сім'ї, родичів - буду ставитись трохи "по-іншому"... Коли був у відпустці, то вже практикував своє нове ставлення до них...А ставлення до родичів, та й взагалі, до всіх і всього навколишнього таке, наче ти вилікувався від останньої стадії раку/вийшов з багаторічної коми