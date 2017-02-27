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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10235102361023710238>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
12%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:12

  BIGor написав:Ви писали що ІТ-шники платять тільки 5% (давайте пропустимо що Ви забули про ЄСВ), отже брутто гіпотетичний ІТ-шник отримує 1051 дол. (візьмемо що умовно ті 51 дол - і є 5%), задача - скільки доларів він отримає на руки? Я ще промовчу велику недалекоглядність дописувачів які спеціально замовчують, яку він пенсію отримає з того після 65 років...

я розраховую на той час F.I.R.E. із 5куе щомісяця чистого пасивного доходу,
розраховувати на пенсію від держави, то якась інфантильність (в Польщі теж),
скоріше за все, буде який "безумовний базовий дохід" і продуктові талони
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:16

  Ромасик написав:
soups65d542 написав:Ромасик


Я ж кажу, що зараз це не суперкритично , 36,6 нбу і за 37,4 можна купити на алі / валюту на депо і т.д. -це ідеально.

Я казав за тоді, коли було 29,25/36
купівля вторинного житла - за готівкову валюту .
забудовники в новобудовах теж не на 29,25 орієнтувалися , а більше на 34-36 .
Товари і послуги теж не пропорційно 29,25 були
Тоді фіксований курс допоміг утримати курс і економіку в межах адекватного на час повномасштабної війни. А то перепало б і найрозумнішим пересічним. Бігору однаково, він вже втік з країни.

Орієнтуватися можна на багато що, а потім смоктати лапу. Іпотека, відзначу, оформляється в гривні. І мені не відмовив жоден рієлтор в продажі квартири, коли я прямо говорив, що квартира потрібна під іпотеку.

Бігору не однаково, він має доказати всьому світові (заразився від акурта), що поступив правильно.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:18

  Yuri_61 написав:імхо, все ж можна вирахувати, коли буде наступне підвищення фіксованого курсу долара.бо хтось мріє затариться нікомунепотрібним в середині червня па36,4 і може не встигнути це зробити, бо буде вже па47

нічого не потрібно вираховувати, а всю вільну гривню кидати на карусель в клубі 100К
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:20

  BIGor написав:
  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:не поїдуть, інфа 146%, бо високі податки, дорога комуналь і послуги, оренда житла космос, єслі шо то кум не порішає, ще й чужу мову треба вчити

Мій син програміст рівня сеньйор. До війни йому запропонували роботу в Лондоні, як його просив щоб він погодовся! Не захотів, бо якби навіть знімати житло у примісті, бо в Лондоні там ціни ще ті, то враховуючи всі витрати він там буде в рази менше мати ніж має тут. Англійською володіє вільно.

Правильно зробив що не погодився на в рази меншу зарплатню. Але цікаво, що в ГБ зарплати менші ніж в Україні...

зато там можна, як дехто мріє тут: прийшов на роботу, повісив піджак на крісло, поганяв чаї/каву, тай пішов в даун-сіті вирішувати справи... стаж іде... не всім мріють про гори бабла, комусь важливіше життя-робота-баланс
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:21

  edvardd написав:Запорожье
40,65/40,80
42,40/42,80

40,60/40,75
42,45/42,60
  Investor_K написав:
  edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз..

Куда вкладывать кровные?

землю
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:24

  alex lem написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:чи ви раптово побачили, що кукурудзу залишили в полі на зиму - так кожного року роблять

https://www.agronom.com.ua/urozhaj-2022 ... ozhajnist/
Не зібрано 80% кукурудзи, 41% цукрових буряків, 28% сої,

Хто зна де вони таке нарахували. Постійно їзжу на село. Поля зібрані. І стерня вже подискована. Весну-літо на телеграмах показували як наша артилерія і хаймарси працюють з полів соняшників та кукурудзи. Може там і не збирають? Де не змогли відігнати окупантів.
По кукурудзі що на зиму на полі залишили я таке дуже давно бачив. Десь мало не у березні зібрали. Гарний мабуть фермер-господар. :D А то шо хитрожопі фермера намагаються мокрою кукурудзою за паї розраховуватися та ще й по дорожчим цінам чим на ринку, то факт. Люди мені таке казали. Такий ми вже народ...

якщо так добре, то чому за паї оплату не підняли в порівнянні з минулим роком?
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:29

  BIGor написав:
  Shaman написав:в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.

Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?

Тут, як ІТ сенйор заробляєш $4700 в місяць витрачаєш $134. Дельта більше $4500
За два роки 100Куе кешем, або 2К в Кєів-сіті.
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html
Там, за двадцять років хіба на даунпеймент на кавалірку в Лондон-сіті
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:30

  Shaman написав: гадаю середній вік форумчан десь на 20-30 років більше :)

тут середній вік пенсіонера-свинорила, який рахує де на 5 копійок більше кишмиша та стирає кеди між обмінками
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:32

За крок до перевороту думок©

  edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе

А я - десь після третього місяця повномасштабного вторгнення - почав якось на ці всі прогнози("2-3 тижні", "2-3міс", "до кінця літа", "до кінця року", "навесні наступного року", "влітку...") дивитись, як на зустріч динозавра)) 50/50 - зустріну/або ні)) :D
Хоч по логіці, то наче справді влітку, чи максимум, восени - мало б все завершитись... Але, логіка частенько тут не працює... і тому, ніхто не відміняв, що війна може тривати і 6р., і більше, як от тривало АТО/ОСС..
  Сибарит написав:Людям свойственно хотеть больше, чем у них есть. Всем людям. Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью. Соизмерять желания с возможностями и ценить то, что есть, могут не только лишь все.Т.о. большинству из нас будет плохо, независимо от сценария развития событий.
Не знаю... може я себе в думках обманюю... Але думаю, що як тільки завершиться війна - я почну насолоджуватись кожним новим днем! І, як буде мені в якихось ситуаціях важко(а такі ситуації будуть точно), то я просто собі скажу - "Я ж війну пройшов! А тут всього лиш якісь дрібниці..." :D
І до сім'ї, родичів - буду ставитись трохи "по-іншому"... Коли був у відпустці, то вже практикував своє нове ставлення до них...
А ставлення до родичів, та й взагалі, до всіх і всього навколишнього таке, наче ти вилікувався від останньої стадії раку/вийшов з багаторічної коми :!:
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:42

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:в мене навпаки були дискусії, коли мені доводили ІТшники, що краще жити в Україні, набагато вищий рівень життя за ті ж гроші можна отримати.

Вищий рівень життя - це як? Можна на пальцях пояснити?

Тут, як ІТ сенйор заробляєш $4700 в місяць витрачаєш $134. Дельта більше $4500
За два роки 100Куе кешем, або 2К в Кєів-сіті.
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html
Там, за двадцять років хіба на даунпеймент на кавалірку в Лондон-сіті

нескромне питання, flyman, - ось Ви сеньйор? ;)

бо в 134 дол ще вірю, а от що сеньйор живе на 134 дол - гм.

хоча б тому, що більшість моїх знайомих сеньйорів працює на потужних ноутах (основний робочий інструмент) - це ж ваш декількарічний бюджет :D

в когось машини, в когось веліки, в когось фото, в когось подорожі - це все теж коштує грошей.
не вийде так потужно працювати й не мати можливості відпочити.

й да, сеньйори у Лондоні заробляють не 5 куе, а трохи побільше - інакше навіщо їм потрібні наші ІТшники. там джуну стільки пропонують ;)
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