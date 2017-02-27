flyman написав:Тут, як ІТ сенйор заробляєш $4700 в місяць витрачаєш $134. Дельта більше $4500 За два роки 100Куе кешем, або 2К в Кєів-сіті. https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html Там, за двадцять років хіба на даунпеймент на кавалірку в Лондон-сіті
Ну так син купив шикарну квартиру в Києві з меблями, ремонтом - всім, вдягнув тапки і живеш, на 22 поверсі. Краєвид бомбезний, особливо ввечері, правда мені якось не комфортно коли майже сто метрів висота, а зовнішних стін катма - одне скло.
Shaman написав:й да, сеньйори у Лондоні заробляють не 5 куе, а трохи побільше
Сину під 7 пропонували
Shaman написав:хоча б тому, що більшість моїх знайомих сеньйорів працює на потужних ноутах (основний робочий інструмент) - це ж ваш декількарічний бюджет в когось машини, в когось веліки, в когось фото, в когось подорожі - це все теж коштує грошей.
Мій купував мак за 170000 грн пару років до війни, але ні машини немає - бо не хоче, ні у подорожі не їздить, ледве мало не на колінах вговорював на поїздку родиною до Туреччини раз на рік то була величезна проблема, про поїздку в зимку до Єгипту навіть і мови не було. Всі люди різні, а хороші програмісти напевне всі з дивиною якоюсь своєю, добре що хоч від чистого веганства перейшов у вегетаріанство.
Shaman написав:й да, сеньйори у Лондоні заробляють не 5 куе, а трохи побільше
Сину під 7 пропонували
як на мене, це для іноземця. місцевим я так оцінюю від 10 куе.
у мого знайомого донька-випускниця німецького ВНЗ - там на стажування 5 куе запропонували - чи то Google, чи Microsoft
Василь-Рівне написав:
Shaman написав:хоча б тому, що більшість моїх знайомих сеньйорів працює на потужних ноутах (основний робочий інструмент) - це ж ваш декількарічний бюджет в когось машини, в когось веліки, в когось фото, в когось подорожі - це все теж коштує грошей.
Мій купував мак за 170000 грн пару років до війни, але ні машини немає - бо не хоче, ні у подорожі не їздить, ледве мало не на колінах вговорював на поїздку родиною до Туреччини раз на рік то була величезна проблема, про поїздку в зимку до Єгипту навіть і мови не було. Всі люди різні, а хороші програмісти напевне всі з дивиною якоюсь своєю, добре що хоч від чистого веганства перейшов у вегетаріанство.