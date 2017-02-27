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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10235102361023710238

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
12%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Тут, як ІТ сенйор заробляєш $4700 в місяць витрачаєш $134. Дельта більше $4500
За два роки 100Куе кешем, або 2К в Кєів-сіті.
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html
Там, за двадцять років хіба на даунпеймент на кавалірку в Лондон-сіті

Ну так син купив шикарну квартиру в Києві з меблями, ремонтом - всім, вдягнув тапки і живеш, на 22 поверсі. Краєвид бомбезний, особливо ввечері, правда мені якось не комфортно коли майже сто метрів висота, а зовнішних стін катма - одне скло. :shock:
  Shaman написав:й да, сеньйори у Лондоні заробляють не 5 куе, а трохи побільше

Сину під 7 пропонували
  Shaman написав:хоча б тому, що більшість моїх знайомих сеньйорів працює на потужних ноутах (основний робочий інструмент) - це ж ваш декількарічний бюджет :D
в когось машини, в когось веліки, в когось фото, в когось подорожі - це все теж коштує грошей.

Мій купував мак за 170000 грн пару років до війни, але ні машини немає - бо не хоче, ні у подорожі не їздить, ледве мало не на колінах вговорював на поїздку родиною до Туреччини раз на рік то була величезна проблема, про поїздку в зимку до Єгипту навіть і мови не було. Всі люди різні, а хороші програмісти напевне всі з дивиною якоюсь своєю, добре що хоч від чистого веганства перейшов у вегетаріанство. :roll:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Василь-Рівне написав: вдягнув тапки і живеш, на 22 поверсі.


На 22 поверх все ж потрібні кеди. Зручні.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:хоча б тому, що більшість моїх знайомих сеньйорів працює на потужних ноутах (основний робочий інструмент) - це ж ваш декількарічний бюджет :D


А що ваші сеньйори купують робочий інструмент за власні кошти?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:06

  Василь-Рівне написав:
  Shaman написав:й да, сеньйори у Лондоні заробляють не 5 куе, а трохи побільше

Сину під 7 пропонували

як на мене, це для іноземця. місцевим я так оцінюю від 10 куе.

у мого знайомого донька-випускниця німецького ВНЗ - там на стажування 5 куе запропонували - чи то Google, чи Microsoft
  Василь-Рівне написав:
  Shaman написав:хоча б тому, що більшість моїх знайомих сеньйорів працює на потужних ноутах (основний робочий інструмент) - це ж ваш декількарічний бюджет :D
в когось машини, в когось веліки, в когось фото, в когось подорожі - це все теж коштує грошей.

Мій купував мак за 170000 грн пару років до війни, але ні машини немає - бо не хоче, ні у подорожі не їздить, ледве мало не на колінах вговорював на поїздку родиною до Туреччини раз на рік то була величезна проблема, про поїздку в зимку до Єгипту навіть і мови не було. Всі люди різні, а хороші програмісти напевне всі з дивиною якоюсь своєю, добре що хоч від чистого веганства перейшов у вегетаріанство. :roll:

якщо ще порахувати, скільки коштує така їжа :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:11

  Ромасик написав:
Shaman написав:хоча б тому, що більшість моїх знайомих сеньйорів працює на потужних ноутах (основний робочий інструмент) - це ж ваш декількарічний бюджет :D


А що ваші сеньйори купують робочий інструмент за власні кошти?

так, всі мають ВЛАСНИЙ потужний ноут, незалежно від того, чим їх забезпечує компанія ;)

а ви, Ромасик, хто в нас за рівнем? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:так, всі мають ВЛАСНИЙ потужний ноут, незалежно від того, чим їх забезпечує компанія ;)
накуя?
2 ноута
Shaman написав:а ви, Ромасик, хто в нас за рівнем? :D

Судячи з озвучених зп, близький до мідла. Але я не кодер.
Ромасик
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