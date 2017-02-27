edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз...
Поэтому кабмин 30 декабря издал постановление 1487. Совпадение?
Или тут смысл в том, что не назван год?
1487 выглядит как минимум непродуманной, а скорее всего просто слепленной на скорую руку без учёта международных договоров и реалий. Интересно, что скажет Польша или Германия, когда их украинским водителям фур, врачам в госпиталях или рабочим на производстве вдруг посыпятся повестки из нашего славного консульства. Такие вещи как минимум обговариваются сначала в международных договорах. С налогообложением мигрантов в пользу Украины было такое же давай-давай пол-года назад. Закончилось предсказуемо ничем.
Хто зна де вони таке нарахували. Постійно їзжу на село. Поля зібрані.
Посилання Дюрі-бачі на статтю від 01.11.2022 Зараз цей же ресурс:
Станом на перший тиждень січня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 10,7 млн га (93%). При врожайності 46,4 ц/га, намолочено 49,5 млн тонн зерна. У тім числі: пшениці обмолочено 4,979 млн га (100%), намолочено 20,2 млн тонн (врожайність – 40,5 ц/га); ячменю обмолочено 1,7 млн га (100%), намолочено 5,8 млн тонн (врожайність – 34,7 ц/га); гороху обмолочено 118 тис. га (100%), намолочено 269 тис. тонн (врожайність – 22,8 ц/га); кукурудзи на зерно обмолочено 3,4 млн га (81%), намолочено 22,1 млн тонн (врожайність – 64,8 ц/га); гречки обмолочено 116 тис. га (98%), намолочено 158,5 тис. тонн (врожайність – 13,7 ц/га); проса обмолочено 44,7 тис. га (99%), намолочено 101,8 тис. тонн (врожайність – 22,8 ц/га). Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га, (99%) намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га; сої проведено на площі 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га; ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га; цукрових буряків викопано на площі 180 тис. га (99%), накопано 9 млн тонн солодких коренів при врожайності 501 ц/га. Аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини та Вінниччини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 70,9 ц/га https://www.agronom.com.ua/tepla-pogoda ... kukurudzy/
Хоча з погодою в цій ситуації повезло. Буряк і сою підчистили, кукурудзу дотискають.
Yuri_61 написав:імхо, все ж можна вирахувати, коли буде наступне підвищення фіксованого курсу долара.бо хтось мріє затариться нікомунепотрібним в середині червня па36,4 і може не встигнути це зробити, бо буде вже па47
нічого не потрібно вираховувати, а всю вільну гривню кидати на карусель в клубі 100К
edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе
А я - десь після третього місяця повномасштабного вторгнення - почав якось на ці всі прогнози("2-3 тижні", "2-3міс", "до кінця літа", "до кінця року", "навесні наступного року", "влітку...") дивитись, як на зустріч динозавра)) 50/50 - зустріну/або ні)) Хоч по логіці, то наче справді влітку, чи максимум, восени - мало б все завершитись... Але, логіка частенько тут не працює... і тому, ніхто не відміняв, що війна може тривати і 6р., і більше, як от тривало АТО/ОСС..
Сибарит написав:Людям свойственно хотеть больше, чем у них есть. Всем людям. Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью. Соизмерять желания с возможностями и ценить то, что есть, могут не только лишь все.Т.о. большинству из нас будет плохо, независимо от сценария развития событий.
Не знаю... може я себе в думках обманюю... Але думаю, що як тільки завершиться війна - я почну насолоджуватись кожним новим днем! І, як буде мені в якихось ситуаціях важко(а такі ситуації будуть точно), то я просто собі скажу - "Я ж війну пройшов! А тут всього лиш якісь дрібниці..." І до сім'ї, родичів - буду ставитись трохи "по-іншому"... Коли був у відпустці, то вже практикував своє нове ставлення до них... А ставлення до родичів, та й взагалі, до всіх і всього навколишнього таке, наче ти вилікувався від останньої стадії раку/вийшов з багаторічної коми
Shaman написав:навіщо лишатися там, де все буде погано.
Комусь погано, а комусь добре. В неспокійні часи значно простіше розбагатіти ніж в спокійні. Від Ужгорода до Європи подати рукою, москалі далеко. Тому поки не бачу особливого змісту їхати.
Сибарит написав:называть какие-то цифры я бы поостерегся.
Мені значно простіше потім орієнтуватись щодо правильності прогнозів по числах. Звичка така, як і давати посилання на джерела при аргументації своєї думки. Звісно я можу помилятись, зокрема, я вже десь тут писав про курс 45 на грудень 22 року... Про фейл з криптою взагалі помовчу...