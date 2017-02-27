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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10230102311023210233

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
12%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:10

  CasseroleHead написав:
  edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз...

Поэтому кабмин 30 декабря издал постановление 1487. Совпадение?

Или тут смысл в том, что не назван год?

1487 выглядит как минимум непродуманной, а скорее всего просто слепленной на скорую руку без учёта международных договоров и реалий.
Интересно, что скажет Польша или Германия, когда их украинским водителям фур, врачам в госпиталях или рабочим на производстве вдруг посыпятся повестки из нашего славного консульства.
Такие вещи как минимум обговариваются сначала в международных договорах.
С налогообложением мигрантов в пользу Украины было такое же давай-давай пол-года назад. Закончилось предсказуемо ничем.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:56

Сибарит Господи ,Благослави этого человека, который так просто излагает истины !
Всем Здоровья и Удачи .

На Праздники остались без денег .
Даже не намекнули когда дадут .
Впрочем ,в Гуляй Поле и не придумаешь ,где их потратить ….

Всем наилучшие пожелания!
холява
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:05

холява хоч чимось, плюсом у підтримку Вам...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:31

  alex lem написав:
  Дюрі-бачі написав:https://www.agronom.com.ua/urozhaj-2022 ... ozhajnist/
Не зібрано 80% кукурудзи, 41% цукрових буряків, 28% сої,

Хто зна де вони таке нарахували. Постійно їзжу на село. Поля зібрані.

Посилання Дюрі-бачі на статтю від 01.11.2022
Зараз цей же ресурс:
Станом на перший тиждень січня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 10,7 млн га (93%). При врожайності 46,4 ц/га, намолочено 49,5 млн тонн зерна. У тім числі:
пшениці обмолочено 4,979 млн га (100%), намолочено 20,2 млн тонн (врожайність – 40,5 ц/га);
ячменю обмолочено 1,7 млн га (100%), намолочено 5,8 млн тонн (врожайність – 34,7 ц/га);
гороху обмолочено 118 тис. га (100%), намолочено 269 тис. тонн (врожайність – 22,8 ц/га);
кукурудзи на зерно обмолочено 3,4 млн га (81%), намолочено 22,1 млн тонн (врожайність – 64,8 ц/га);
гречки обмолочено 116 тис. га (98%), намолочено 158,5 тис. тонн (врожайність – 13,7 ц/га);
проса обмолочено 44,7 тис. га (99%), намолочено 101,8 тис. тонн (врожайність – 22,8 ц/га).
Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га, (99%) намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га;
сої проведено на площі 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га;
ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га;
цукрових буряків викопано на площі 180 тис. га (99%), накопано 9 млн тонн солодких коренів при врожайності 501 ц/га.
Аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини та Вінниччини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 70,9 ц/га https://www.agronom.com.ua/tepla-pogoda ... kukurudzy/

Хоча з погодою в цій ситуації повезло. Буряк і сою підчистили, кукурудзу дотискають.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:18

  Yuri_61 написав:імхо, все ж можна вирахувати, коли буде наступне підвищення фіксованого курсу долара.бо хтось мріє затариться нікомунепотрібним в середині червня па36,4 і може не встигнути це зробити, бо буде вже па47

нічого не потрібно вираховувати, а всю вільну гривню кидати на карусель в клубі 100К
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:21

  edvardd написав:Запорожье
40,65/40,80
42,40/42,80

40,60/40,75
42,45/42,60
  Investor_K написав:
  edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе, а вот нефтегаз весной может резко скакнуть вверх...есть такой прогноз..

Куда вкладывать кровные?

землю
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:32

За крок до перевороту думок©

  edvardd написав:гдето в апреле будет сворачивание боёв, с оформлением победы в августе

А я - десь після третього місяця повномасштабного вторгнення - почав якось на ці всі прогнози("2-3 тижні", "2-3міс", "до кінця літа", "до кінця року", "навесні наступного року", "влітку...") дивитись, як на зустріч динозавра)) 50/50 - зустріну/або ні)) :D
Хоч по логіці, то наче справді влітку, чи максимум, восени - мало б все завершитись... Але, логіка частенько тут не працює... і тому, ніхто не відміняв, що війна може тривати і 6р., і більше, як от тривало АТО/ОСС..
  Сибарит написав:Людям свойственно хотеть больше, чем у них есть. Всем людям. Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью. Соизмерять желания с возможностями и ценить то, что есть, могут не только лишь все.Т.о. большинству из нас будет плохо, независимо от сценария развития событий.
Не знаю... може я себе в думках обманюю... Але думаю, що як тільки завершиться війна - я почну насолоджуватись кожним новим днем! І, як буде мені в якихось ситуаціях важко(а такі ситуації будуть точно), то я просто собі скажу - "Я ж війну пройшов! А тут всього лиш якісь дрібниці..." :D
І до сім'ї, родичів - буду ставитись трохи "по-іншому"... Коли був у відпустці, то вже практикував своє нове ставлення до них...
А ставлення до родичів, та й взагалі, до всіх і всього навколишнього таке, наче ти вилікувався від останньої стадії раку/вийшов з багаторічної коми :!:
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:навіщо лишатися там, де все буде погано.
Комусь погано, а комусь добре. В неспокійні часи значно простіше розбагатіти ніж в спокійні.
Від Ужгорода до Європи подати рукою, москалі далеко. Тому поки не бачу особливого змісту їхати.
  Сибарит написав:называть какие-то цифры я бы поостерегся.

Мені значно простіше потім орієнтуватись щодо правильності прогнозів по числах.
Звичка така, як і давати посилання на джерела при аргументації своєї думки.
Звісно я можу помилятись, зокрема, я вже десь тут писав про курс 45 на грудень 22 року...
Про фейл з криптою взагалі помовчу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:58

  холява написав:Сибарит Господи ,Благослави этого человека, который так просто излагает истины !
Всем Здоровья и Удачи .

На Праздники остались без денег .
Даже не намекнули когда дадут .
Впрочем ,в Гуляй Поле и не придумаешь ,где их потратить ….

Всем наилучшие пожелания!


Бабки будут! Другое дело, перечитал недавно три товарища ремарка, как то не хочется, что бы у нас также…
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:13

Yuri_61

ну хз , може у когось є якісь інсайди?
можна порахувати досить умово, виходячи із закладеного середньорічного курсу 42 і в кінці року 45. січень, лютий по 36,56, листопад , грудень -45 , тоді березень - жовтень має бути десь 42 з копійками , щоб середньорічний вийшов 42 з чимось. Проте це дуже умовно , може у когось є якість більш предметні розрахунки?
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