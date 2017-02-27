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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10231102321023310234

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
26%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
12%
10
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
5%
4
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:30

  Сибарит написав:Вчера, по традиции поздно вечером, НБУ опубликовал данные о международных резервах.
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року за попередніми даними становили 28,5 млрд дол. США (28 491,0 млн дол. США). У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

В абсолютном выражении рост составил 0.536 мдрд, с 27.955 до 28.491 млрд.

Стоит отметить, что резервы растут 3 месяц подряд, т.е. это явление уже становится трудно считать ситуативным.
Как видим, валютные интервенции НБУ, несмотря на некоторый рост их объемов в конце года, остаются вполне посильными.


М2 України 2 375 720 000 000 = 2 375.72 млрд грн (в листопаді)
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 11.pdf?v=4

ЗВР України $ 28 491 000 000 (в грудні)

М2/ЗВР
2 375 720 000 000 / 28 491 000 000 =
= 2 375 720 / 28 491=
= 83,38
:cry:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:05

  yama написав:
  Сибарит написав:Вчера, по традиции поздно вечером, НБУ опубликовал данные о международных резервах.
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року за попередніми даними становили 28,5 млрд дол. США (28 491,0 млн дол. США). У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

В абсолютном выражении рост составил 0.536 мдрд, с 27.955 до 28.491 млрд.

Стоит отметить, что резервы растут 3 месяц подряд, т.е. это явление уже становится трудно считать ситуативным.
Как видим, валютные интервенции НБУ, несмотря на некоторый рост их объемов в конце года, остаются вполне посильными.


М2 України 2 375 720 000 000 = 2 375.72 млрд грн (в листопаді)
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 11.pdf?v=4

ЗВР України $ 28 491 000 000 (в грудні)

М2/ЗВР
2 375 720 000 000 / 28 491 000 000 =
= 2 375 720 / 28 491=
= 83,38
:cry:

не один раз казав, що цей розрахунок цікава математична вправа, яка немає ніякого відношення до курсу.

докину ще один аргумент - всі ж розуміють, що збільшення кредитування та зростання ОВДП призводить до росту М2? ;) й навпаки.
питання з * - як зростання кредитування може збільшити курс? 8)

до речі, звідки ноги у цієї формули?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:17

  Investor_K написав:Не треба нікуди їхати. Україна - комфортна для проживання країна. Маю на увазі мирний час.

Маєте на увазі Київ та ще пару трійку міст-мільйонників. З яких за чисельністю постійного населення скоротилося – до двох (Київ, Харків)
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:24

Прораб

а Дніпро/Одеса/Львів?
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