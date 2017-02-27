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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10227102281022910230

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 83
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
10%
8
40,50-41,00
25%
21
41,00-41,50
27%
22
41,50-42,00
13%
11
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
6%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
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Більше 45,00
5%
4
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:30

  Сибарит написав:Вчера, по традиции поздно вечером, НБУ опубликовал данные о международных резервах.
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року за попередніми даними становили 28,5 млрд дол. США (28 491,0 млн дол. США). У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

В абсолютном выражении рост составил 0.536 мдрд, с 27.955 до 28.491 млрд.

Стоит отметить, что резервы растут 3 месяц подряд, т.е. это явление уже становится трудно считать ситуативным.
Как видим, валютные интервенции НБУ, несмотря на некоторый рост их объемов в конце года, остаются вполне посильными.


М2 України 2 375 720 000 000 = 2 375.72 млрд грн (в листопаді)
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 11.pdf?v=4

ЗВР України $ 28 491 000 000 (в грудні)

М2/ЗВР
2 375 720 000 000 / 28 491 000 000 =
= 2 375 720 / 28 491=
= 83,38
:cry:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:05

  yama написав:
  Сибарит написав:Вчера, по традиции поздно вечером, НБУ опубликовал данные о международных резервах.
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року за попередніми даними становили 28,5 млрд дол. США (28 491,0 млн дол. США). У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

В абсолютном выражении рост составил 0.536 мдрд, с 27.955 до 28.491 млрд.

Стоит отметить, что резервы растут 3 месяц подряд, т.е. это явление уже становится трудно считать ситуативным.
Как видим, валютные интервенции НБУ, несмотря на некоторый рост их объемов в конце года, остаются вполне посильными.


М2 України 2 375 720 000 000 = 2 375.72 млрд грн (в листопаді)
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 11.pdf?v=4

ЗВР України $ 28 491 000 000 (в грудні)

М2/ЗВР
2 375 720 000 000 / 28 491 000 000 =
= 2 375 720 / 28 491=
= 83,38
:cry:

не один раз казав, що цей розрахунок цікава математична вправа, яка немає ніякого відношення до курсу.

докину ще один аргумент - всі ж розуміють, що збільшення кредитування та зростання ОВДП призводить до росту М2? ;) й навпаки.
питання з * - як зростання кредитування може збільшити курс? 8)

до речі, звідки ноги у цієї формули?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:24

Прораб

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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:27

  Shaman написав:
  yama написав:
М2 України 2 375 720 000 000 = 2 375.72 млрд грн (в листопаді)
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 11.pdf?v=4

ЗВР України $ 28 491 000 000 (в грудні)

М2/ЗВР
2 375 720 000 000 / 28 491 000 000 =
= 2 375 720 / 28 491=
= 83,38
:cry:

не один раз казав, що цей розрахунок цікава математична вправа, яка немає ніякого відношення до курсу.

докину ще один аргумент - всі ж розуміють, що збільшення кредитування та зростання ОВДП призводить до росту М2? ;) й навпаки.
питання з * - як зростання кредитування може збільшити курс? 8)

до речі, звідки ноги у цієї формули?

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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:44

  yama написав:ЗВР України $ 28 491 000 000 (в грудні)
М2/ЗВР
2 375 720 000 000 / 28 491 000 000 =
= 2 375 720 / 28 491=
= 83,38 :cry:

а вы можете посчитать по такой аналогии цену на сахар, яйца и гречку ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:45

  Shaman написав:питання з * - як зростання кредитування може збільшити курс? 8)


якщо кредитування викличе збільшення споживчого імпорту то чому й ні?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:08

  mephala написав:
  Shaman написав:питання з * - як зростання кредитування може збільшити курс? 8)


якщо кредитування викличе збільшення споживчого імпорту то чому й ні?


Збільшення споживчого імпорту - це буде лише наслідок. Основне, що вплине на курс, це те, що коли віновиться кредитуванні вся ця гривня яка зараз нікому не потрібна та маринується у НБУ під непоганий вдсоток попаде на ринок. А оскільки вартість грошей (гривні) суттєво не впаде бо інфляція буде на високому рівні, ті хто будуть хотіти "сісти в перший вагон відновлення" будуть платити цю високу вартість по кредитах і перекладати ці витрати на кінцевого споживача. Це в свою чергу буде ще більге тиснути на інфляцію.
Коли відновиться кредитування, у НБУ не буде ніяких шансів тримати привязку до курсу і він вимушений буде повернутись до валютного тарґетування та економити резерви.
Так як пишуть тут деякі панікери (про трьохзначний курс) звичайно не буде, але цифру в 50 грн/дол можна буде побачити. Єдине, що спрогнозувати чи це буде на протязі року чи двух після відновлення кредитування/перемоги - не берусь.
До того ж часу, вірю в корекцію офіційного курсу ближче до 40 грн/дол та зближення між офіційним курсом та готівковим. Адже таких проблем із готівкою які були на початку війни зараз вже ніби не спостерігається. Хо ча все одно, якщо вам потрібна буде готівка вже і негайно, а не через депозит, то за це потрібно буде заплатити якусь комісію. Бо теперішні 7% то трохи забагато. Це еквівалент 27% річних на депозиті. Виходить і долар отримуєш і продавши долар та нановово відкривши депозит, отримуєш ще 27% річних в гривні (фактично і в доларі)
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:09

  mephala написав:
  Shaman написав:питання з * - як зростання кредитування може збільшити курс? 8)


якщо кредитування викличе збільшення споживчого імпорту то чому й ні?

може викличе, а може й не викличе - зв'язок дуже опосередкований, щоб використовувати формули. а якщо кредитування зменшується, як на поточний момент?

формула курсу, це як філософський камінь, - хоча в пошуках можна й відкрити більш корисні співвідношення :D
Shaman
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