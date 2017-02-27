Додано: Пон 09 січ, 2023 12:08

mephala написав: Shaman написав: питання з * - як зростання кредитування може збільшити курс? питання з * - як зростання кредитування може збільшити курс?



якщо кредитування викличе збільшення споживчого імпорту то чому й ні? якщо кредитування викличе збільшення споживчого імпорту то чому й ні?

Збільшення споживчого імпорту - це буде лише наслідок. Основне, що вплине на курс, це те, що коли віновиться кредитуванні вся ця гривня яка зараз нікому не потрібна та маринується у НБУ під непоганий вдсоток попаде на ринок. А оскільки вартість грошей (гривні) суттєво не впаде бо інфляція буде на високому рівні, ті хто будуть хотіти "сісти в перший вагон відновлення" будуть платити цю високу вартість по кредитах і перекладати ці витрати на кінцевого споживача. Це в свою чергу буде ще більге тиснути на інфляцію.Коли відновиться кредитування, у НБУ не буде ніяких шансів тримати привязку до курсу і він вимушений буде повернутись до валютного тарґетування та економити резерви.Так як пишуть тут деякі панікери (про трьохзначний курс) звичайно не буде, але цифру в 50 грн/дол можна буде побачити. Єдине, що спрогнозувати чи це буде на протязі року чи двух після відновлення кредитування/перемоги - не берусь.До того ж часу, вірю в корекцію офіційного курсу ближче до 40 грн/дол та зближення між офіційним курсом та готівковим. Адже таких проблем із готівкою які були на початку війни зараз вже ніби не спостерігається. Хо ча все одно, якщо вам потрібна буде готівка вже і негайно, а не через депозит, то за це потрібно буде заплатити якусь комісію. Бо теперішні 7% то трохи забагато. Це еквівалент 27% річних на депозиті. Виходить і долар отримуєш і продавши долар та нановово відкривши депозит, отримуєш ще 27% річних в гривні (фактично і в доларі)