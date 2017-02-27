Додано: Пон 09 січ, 2023 14:35

В первую неделю года на рынке рефинанса никаких движений не было. Никто ничего не брал и не возвращал.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 24.92 млрд. грн. (неделей ранее 40.334 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 24.92 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 40.769 млрд. грн).



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 348.374 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 522.393 млрд. грн. (неделей ранее 534.128 млрд. грн.) Есть небольшое снижение.



Расходы казначейства превысили доходы на 4.318 млрд. грн. (неделей ранее 76.415 млрд. грн.) Очень скромно. 3 дня из 5 доходы превышали расходы.



За неделю было инкассировано 6.77 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 6.99 млрд. грн.) Продолжавшийся длительное время переток из банков в наличные в первую неделю сменился не менее бурным потоком обратно. Особо большие суммы прошли в начале недели, а потом поток почти иссяк. Спишем это не инкассацию праздничной выручки.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7,85;

Продал – 682,56.

Объем интервенций значительно ниже, чем на прошлой неделе, но это результат отсутствия разового скачка спроса. Ежедневные объемы примерно на том же уровне. При этом стоит отметить, что если в конце года наблюдалось повышение спроса, то сейчас очень мало предложение при более умеренном спросе.



Охарактеризовать прошедшую неделю я могу только одной фразой: еще не раскачались.