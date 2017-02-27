В первую неделю года на рынке рефинанса никаких движений не было. Никто ничего не брал и не возвращал.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 24.92 млрд. грн. (неделей ранее 40.334 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 24.92 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 40.769 млрд. грн).
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 348.374 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 522.393 млрд. грн. (неделей ранее 534.128 млрд. грн.) Есть небольшое снижение.
Расходы казначейства превысили доходы на 4.318 млрд. грн. (неделей ранее 76.415 млрд. грн.) Очень скромно. 3 дня из 5 доходы превышали расходы.
За неделю было инкассировано 6.77 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 6.99 млрд. грн.) Продолжавшийся длительное время переток из банков в наличные в первую неделю сменился не менее бурным потоком обратно. Особо большие суммы прошли в начале недели, а потом поток почти иссяк. Спишем это не инкассацию праздничной выручки.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 7,85; Продал – 682,56. Объем интервенций значительно ниже, чем на прошлой неделе, но это результат отсутствия разового скачка спроса. Ежедневные объемы примерно на том же уровне. При этом стоит отметить, что если в конце года наблюдалось повышение спроса, то сейчас очень мало предложение при более умеренном спросе.
Охарактеризовать прошедшую неделю я могу только одной фразой: еще не раскачались.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................09.01.2023...........10.01.2023 дата розрахунку................06.01.2023............09.01.2023 Євро...................................38,3733.................39,0827...+1.85% Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0688 (вчера 1.0494)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.55 (вчера 105.57) Основное падение произошло в пятницу после 15-00. Оно оказалось глубже, чем рост накануне. Доллар обосновался в окрестностях новогодних минимумов и сегодня с утра сколь-нибудь заметных движений не было.
Realist написав:А оскільки вартість грошей (гривні) суттєво не впаде бо інфляція буде на високому рівні, ті хто будуть хотіти "сісти в перший вагон відновлення" будуть платити цю високу вартість по кредитах і перекладати ці витрати на кінцевого споживача. Це в свою чергу буде ще більге тиснути на інфляцію.
Сценарий интересный, но среди экономистов бытует устойчивое мнение, что высокие ставки приводят к уменьшению инфляции, а не к ее разгону. Проблема заключается еще и в том, что мы не знаем, какова будет инфляция к моменту начала либерализации рынка, а соответственно не знаем и какова будет ставка. Нынешние действия НБУ намекают, что там достаточно хорошо понимают экономические процессы, а это дает надежду, что последовательность действий окажется в достаточной степени оптимальной. Да и сам процесс восстановления кредитования вряд ли будет носить лавинообразный характер. Более вероятно, что он будет постепенным и весьма долгим, что и эффекты смягчит, и позволит отработать более сложным зависимостям.
Сибарит написав:Сценарий интересный, но среди экономистов бытует устойчивое мнение, что высокие ставки приводят к уменьшению инфляции, а не к ее разгону.
Я нормально сприймаю критику. Тому можете "тикати носом" не так завуальовано та делікатно. Хоча навіть в такому випадку в даний конкретний момент часу я маю що вам відповісти. НБУ підняв ставку до 25%. До цього часу не має консенсусу, що це було вірне рішення. Дійсно "среди экономистов бытует устойчивое мнение" але як виявилось у монетарної трансмісії в Україні своя, особлива поведінка. Тому не кажемо гоп поки не перескочимо (с).
Сибарит написав:Проблема заключается еще и в том, что мы не знаем, какова будет инфляция к моменту начала либерализации рынка
Все так. Але я би не концентрував увагу на тому яка буде інфляція, а на тому коли закінчиться війна (терміни). Адже кредитування відновиться ТІЛЬКИ після перемоги. А це може відбутись цього року, або через рік, або 3, або 5 або взагалі заморозять аґресію на невизначений термін.
Сибарит написав: Нынешние действия НБУ намекают, что там достаточно хорошо понимают экономические процессы, а это дает надежду, что последовательность действий окажется в достаточной степени оптимальной.
Ті хто в НБУ - молодці. Проте на найближчому порядку денному два важливих питання. Що робити із обліковою якщо варіант із резервами за допомогою ОВДП не матиме успіху. І що робити із офіційним курсом, адже потік експортної виручки пересихає, а бюджет потрібно наповнювати. І від того наскільки вчасно ці два питання будуть вирішені, залежить дуже багато.
Сибарит написав:Нынешние действия НБУ намекают, что там достаточно хорошо понимают экономические процессы, а это дает надежду, что последовательность действий окажется в достаточной степени оптимальной.
Назвать дефолт по внутренним обязательствам "ролловером" - Вы про это? Это должно помочь гривне? Наверное также как и в Минфине назвали дефолт по внешним обязательством "кредитными каникулами". И проблемы как не бывало.
Realist написав:але як виявилось у монетарної трансмісії в Україні своя, особлива поведінка.
Именно поэтому я и выразился столь деликатно Другое дело, что особенность поведения обычно все же выражается в понятих работает или не работает. Работает наоборот - слишком экстремально даже для нас. Впрочем, экономика - штука весьма труднопознаваемая, она любит преподносить сюрпризы. А экономика военного и послевоенного времени - это вообще черный ящик. Очень много неизвестных ранее зависимостей, а на опыт прошлых войн опираться не получится, поскольку и экономика мирного времени тогда была другой. Я, собственно, даже не пытался предлагать альтернативные Вашему сценарии, а только попытался показать бесперспективность их прогнозирования. Я совсем не могу исключить сохранение высокой инфляции при высокой ставке, но вряд ли именно ставка станет причиной инфляции.
Задач у НБУ значительно больше, чем две. Из решение требует разных действий, иногда противоположных. Всегда приходится искать компромиссы и чем-то жертвовать. Это еще больше затрудняет попытки угадать, каковы будут решения, и по какому пути пойдет восстановление неизвестно когда.