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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 січ, 2023 21:06
Евро на блумберге хорошо так подросло к доллару
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Investor_K
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:17
sergey_sryvkin написав:
Львів ніколи не був мільйонним.
Дніпро бів трохи менше мільйона, Одеса трохи більше (до 24 лютого)
Як на зараз - невідомо.
У Львові зараз офіційно 250 тис. переселенців, ну і денне населення - приїжджі з околиць. Так що, можливо, зараз по факту мільйон наявного є.
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Ой+
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:25
Investor_K написав:
Евро на блумберге хорошо так подросло к доллару
Завтра Пауэлл выступает в 16-00 по Киеву.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:27
Сибарит Дякую. Читаю Ваші дописи і так щось дяді Саші зелені тексти-простині згадуються....
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:35
Ой+ написав: sergey_sryvkin написав:
Львів ніколи не був мільйонним.
Дніпро бів трохи менше мільйона, Одеса трохи більше (до 24 лютого)
Як на зараз - невідомо.
У Львові зараз офіційно 250 тис. переселенців, ну і денне населення - приїжджі з околиць. Так що, можливо, зараз по факту мільйон наявного є.
цікаве питання, офіційних цифр на 2023 не знайшов,
але до війни Львів стабільно "вимирав", як і більшість інших міст...https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... town/lvov/
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greenozon
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