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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10229102301023110232

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 91
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
11%
10
40,50-41,00
26%
24
41,00-41,50
27%
25
41,50-42,00
12%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
4
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро на блумберге хорошо так подросло к доллару
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Львів ніколи не був мільйонним.
Дніпро бів трохи менше мільйона, Одеса трохи більше (до 24 лютого)
Як на зараз - невідомо.

У Львові зараз офіційно 250 тис. переселенців, ну і денне населення - приїжджі з околиць. Так що, можливо, зараз по факту мільйон наявного є.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:25

  Investor_K написав:Евро на блумберге хорошо так подросло к доллару

Завтра Пауэлл выступает в 16-00 по Киеву.
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:27

Сибарит Дякую. Читаю Ваші дописи і так щось дяді Саші зелені тексти-простині згадуються....
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:35

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Львів ніколи не був мільйонним.
Дніпро бів трохи менше мільйона, Одеса трохи більше (до 24 лютого)
Як на зараз - невідомо.

У Львові зараз офіційно 250 тис. переселенців, ну і денне населення - приїжджі з околиць. Так що, можливо, зараз по факту мільйон наявного є.


цікаве питання, офіційних цифр на 2023 не знайшов,
але до війни Львів стабільно "вимирав", як і більшість інших міст...
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... town/lvov/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:13

  Сибарит написав:Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью.
Тож знайте, це: Панама - 53 % задоволених https://www.the-village.ru/city/situation/217185-well-being-index. Також Фінляндія https://zib.com.ua/ua/147140.html, Бутан - країна з Міністерством Щастя https://ukrrain.com/butan_-_kraina_z_ministerstvom_shhastya.html
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 01:10

  sergey_sryvkin написав:
  Прораб написав:
  soups65d542 написав:Прораб

а Дніпро/Одеса/Львів?

До 2012 року.

Львів ніколи не був мільйонним.
Дніпро бів трохи менше мільйона, Одеса трохи більше (до 24 лютого)
Як на зараз - невідомо.

Мова й не йшла, що Львів це мільйонник, суть мого повідомлення говорила про наступне - комфортність життя в містах мільйонниках Київ, Харків та парi трійці інших міст.
Але вся ця комфортність чогось коштувала до 2012 року, зміст останнього повідомлення про рiк.
Але повідомлення пішло в небуття, а вирвана із сенсу цитата залишилася, що не нове тутка. Сенс загубився.
Прораб
 
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