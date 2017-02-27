Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 січ, 2023 21:06
Евро на блумберге хорошо так подросло к доллару
Investor_K
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:17
sergey_sryvkin написав:
Львів ніколи не був мільйонним.
Дніпро бів трохи менше мільйона, Одеса трохи більше (до 24 лютого)
Як на зараз - невідомо.
У Львові зараз офіційно 250 тис. переселенців, ну і денне населення - приїжджі з околиць. Так що, можливо, зараз по факту мільйон наявного є.
Ой+
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:25
Investor_K написав:
Евро на блумберге хорошо так подросло к доллару
Завтра Пауэлл выступает в 16-00 по Киеву.
Honestus
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:27
Сибарит Дякую. Читаю Ваші дописи і так щось дяді Саші зелені тексти-простині згадуються....
alex lem
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:35
Ой+ написав: sergey_sryvkin написав:
Львів ніколи не був мільйонним.
Дніпро бів трохи менше мільйона, Одеса трохи більше (до 24 лютого)
Як на зараз - невідомо.
У Львові зараз офіційно 250 тис. переселенців, ну і денне населення - приїжджі з околиць. Так що, можливо, зараз по факту мільйон наявного є.
цікаве питання, офіційних цифр на 2023 не знайшов,
але до війни Львів стабільно "вимирав", як і більшість інших міст...
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... town/lvov/
greenozon
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Додано: Пон 09 січ, 2023 23:13
Сибарит написав:
Я не знаю ни одной страны в мире, даже среди тех, которым у нас принято завидовать, где люди массово довольны своей жизнью.
Тож знайте, це: Панама - 53 % задоволених
https://www.the-village.ru/city/situation/217185-well-being-index
. Також Фінляндія
https://zib.com.ua/ua/147140.html
, Бутан - країна з Міністерством Щастя
https://ukrrain.com/butan_-_kraina_z_ministerstvom_shhastya.html
Visky
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Додано: Вів 10 січ, 2023 01:10
sergey_sryvkin написав: Прораб написав: soups65d542 написав: Прораб
а Дніпро/Одеса/Львів?
До 2012 року.
Львів ніколи не був мільйонним.
Дніпро бів трохи менше мільйона, Одеса трохи більше (до 24 лютого)
Як на зараз - невідомо.
Мова й не йшла, що Львів це мільйонник, суть мого повідомлення говорила про наступне - комфортність життя в містах мільйонниках Київ, Харків та парi трійці інших міст.
Але вся ця комфортність чогось коштувала до 2012 року, зміст останнього повідомлення про рiк.
Але повідомлення пішло в небуття, а вирвана із сенсу цитата залишилася, що не нове тутка. Сенс загубився.
Прораб
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