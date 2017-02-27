Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 січ, 2023 11:12
edvardd написав:
Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80
Хм, везде курс падает, а в "Авале" приём бакса по 40.7 - может, чё-то знают? ))
Dobrofey
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:15
Dobrofey написав: edvardd написав:
Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80
Хм, везде курс падает, а в "Авале" приём бакса по 40.7 - может, чё-то знают? ))
може не вистачає чим депозити повертати , от і скуповують
lamal
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:17
lamal написав:
може не вистачає чим депозити повертати , от і скуповують
Фініта ля піраміда 100К?
Investor_K
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:24
кєш всегда дороже б/н
Олежан
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:25
Dobrofey написав: edvardd написав:
Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80
Хм, везде курс падает, а в "Авале" приём бакса по 40.7 - может, чё-то знают? ))
Написать то можуть. Не хвакт що куплять долярчики по ,,жирному,, курсу. Приїдешь до них -нема гривень в касі. Так я на конверт депо, мені папір не потрібен. -Все рівно без наявності гривнів у касі валютообмін по правилам банку зробить не можемо. Кілька раз так відшивали.
Ото таке.
alex lem
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:33
alex lem приїжджайте зі своєю гривнею
Ромасик
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:35
Realist написав:
Давати прогнози потрібно хіба що тільки за гроші (привіт пану Кухару) щоб мати хоч якусь сатисфакцію за позор після того як вони (прогнози) не збудуться.
Кухар, нагадаю, влітку у Еріка Наймана обіцяв 31 (до кінця року?)
https://youtu.be/GKF-L8xtmkI
16:55
А ще пропонував знизити пдв з 20% до 10%, так як це не суттєвий податок (всього 28% доходів бюджету, 420 млрд)
Востаннє редагувалось
Ромасик
в Вів 10 січ, 2023 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:58
edvardd написав:
Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80
40,50/40,65
42,70/42,90
edvardd
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2
Додано: Вів 10 січ, 2023 12:17
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80
40,50/40,65
42,70/42,90
Євро згіжно блумберга
Investor_K
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Додано: Вів 10 січ, 2023 12:27
Олежан написав:
кєш всегда дороже б/н
Не всегда. Например, в Австралии USD лучше иметь на карте UA банка, чем наличный.
Тут грабительские спреды при обмене наличности на местный AUD:
https://www.commbank.com.au/internation ... rates.html
alex_2013
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