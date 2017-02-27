40.65 жесть,завидую іздалєка,у наших краях на продаж 40.47
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 січ, 2023 12:32
40.65 жесть,завидую іздалєка,у наших краях на продаж 40.47
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 10 січ, 2023 12:42
так несите в аваль...
Додано: Вів 10 січ, 2023 12:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А у них гривна есть?
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