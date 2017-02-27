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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10232102331023410235>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 91
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
11%
10
40,50-41,00
26%
24
41,00-41,50
27%
25
41,50-42,00
12%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
4
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:32

  edvardd написав:40,50/40,65 42,70/42,90

40.65 жесть,завидую іздалєка,у наших краях на продаж 40.47

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:42

  Nazarkino написав:
  edvardd написав:40,50/40,65 42,70/42,90

40.65 жесть,завидую іздалєка,у наших краях на продаж 40.47

*Відправлено з Чату

так несите в аваль...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А у них гривна есть?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:14

  edvardd написав:так несите в аваль...

Я в казки вже не вірю як мінімум 30 років

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:50

  Nazarkino написав:
  edvardd написав:так несите в аваль...

Я в казки вже не вірю як мінімум 30 років

*Відправлено з Чату

Аваль 40.50 / 40.80
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:11

  Investor_K написав:
  lamal написав:може не вистачає чим депозити повертати , от і скуповують


Фініта ля піраміда 100К?

чекаєм на "відкриття другого дихання"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:13

  alex lem написав:
  Dobrofey написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80

Хм, везде курс падает, а в "Авале" приём бакса по 40.7 - может, чё-то знают? ))

Написать то можуть. Не хвакт що куплять долярчики по ,,жирному,, курсу. Приїдешь до них -нема гривень в касі. Так я на конверт депо, мені папір не потрібен. -Все рівно без наявності гривнів у касі валютообмін по правилам банку зробить не можемо. Кілька раз так відшивали.
Ото таке. :D

здаєте один долар і 50 грн. на рахунки, і потім проганяєте 2700 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:13

  J написав:Аваль 40.50 / 40.80

Аваль мабуть один із самих гнилих банок в плані купівлі,продаж валюти

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:13

  Ромасик написав:
  Realist написав:Давати прогнози потрібно хіба що тільки за гроші (привіт пану Кухару) щоб мати хоч якусь сатисфакцію за позор після того як вони (прогнози) не збудуться.

Кухар, нагадаю, влітку у Еріка Наймана обіцяв 31 (до кінця року?)
https://youtu.be/GKF-L8xtmkI 16:55

А ще пропонував знизити пдв з 20% до 10%, так як це не суттєвий податок (всього 28% доходів бюджету, 420 млрд)

а відшкодування ПДВ скільки?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:13

  J написав:
  Nazarkino написав:
  edvardd написав:так несите в аваль...

Я в казки вже не вірю як мінімум 30 років

*Відправлено з Чату

Аваль 40.50 / 40.80

Угу, снизили уже, походу все ломанулись туда с баулами баксов на гривни менять ))
Вообще странная ситуация, непонятно на чём падаем, похоже для нашего валютного рынка отсутствие плохих новостей - уже хорошая новость ))
Dobrofey
 
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