Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 січ, 2023 12:32
edvardd написав:
40,50/40,65 42,70/42,90
40.65 жесть,завидую іздалєка,у наших краях на продаж 40.47
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Nazarkino
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Додано: Вів 10 січ, 2023 12:42
Nazarkino написав: edvardd написав:
40,50/40,65 42,70/42,90
40.65 жесть,завидую іздалєка,у наших краях на продаж 40.47
*Відправлено з Чату
так несите в аваль...
edvardd
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Додано: Вів 10 січ, 2023 12:48
А у них гривна есть?
Investor_K
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Додано: Вів 10 січ, 2023 13:14
edvardd написав:
так несите в аваль...
Я в казки вже не вірю як мінімум 30 років
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Nazarkino
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Додано: Вів 10 січ, 2023 13:50
Nazarkino написав: edvardd написав:
так несите в аваль...
Я в казки вже не вірю як мінімум 30 років
*Відправлено з Чату
Аваль 40.50 / 40.80
J
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:11
Investor_K написав: lamal написав:
може не вистачає чим депозити повертати , от і скуповують
Фініта ля піраміда 100К?
чекаєм на "відкриття другого дихання"
flyman
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:13
alex lem написав: Dobrofey написав: edvardd написав:
Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80
Хм, везде курс падает, а в "Авале" приём бакса по 40.7 - может, чё-то знают? ))
Написать то можуть. Не хвакт що куплять долярчики по ,,жирному,, курсу. Приїдешь до них -нема гривень в касі. Так я на конверт депо, мені папір не потрібен. -Все рівно без наявності гривнів у касі валютообмін по правилам банку зробить не можемо. Кілька раз так відшивали.
Ото таке.
здаєте один долар і 50 грн. на рахунки, і потім проганяєте 2700 разів.
flyman
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:13
J написав:
Аваль 40.50 / 40.80
Аваль мабуть один із самих гнилих банок в плані купівлі,продаж валюти
*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:13
Ромасик написав: Realist написав:
Давати прогнози потрібно хіба що тільки за гроші (привіт пану Кухару) щоб мати хоч якусь сатисфакцію за позор після того як вони (прогнози) не збудуться.
Кухар, нагадаю, влітку у Еріка Наймана обіцяв 31 (до кінця року?)
https://youtu.be/GKF-L8xtmkI
16:55
А ще пропонував знизити пдв з 20% до 10%, так як це не суттєвий податок (всього 28% доходів бюджету, 420 млрд)
а відшкодування ПДВ скільки?
flyman
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:13
J написав: Nazarkino написав: edvardd написав:
так несите в аваль...
Я в казки вже не вірю як мінімум 30 років
*Відправлено з Чату
Аваль 40.50 / 40.80
Угу, снизили уже, походу все ломанулись туда с баулами баксов на гривни менять ))
Вообще странная ситуация, непонятно на чём падаем, похоже для нашего валютного рынка отсутствие плохих новостей - уже хорошая новость ))
Dobrofey
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