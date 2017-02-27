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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10232102331023410235

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 91
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
11%
10
40,50-41,00
26%
24
41,00-41,50
27%
25
41,50-42,00
12%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
4
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23

  Dobrofey написав:Угу, снизили уже, походу все ломанулись туда с баулами баксов на гривни менять ))
Вообще странная ситуация, непонятно на чём падаем, похоже для нашего валют
ного рынка отсутствие плохих новостей - уже хорошая новость ))



Щось я не розумію де саме ми "падаєм".
Я злив євріки по 42.5, а зараз можу відкупитись по 42.90...
Бакс, мені здається теж був нижче за 40.6
Чи я помиляюсь ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Dobrofey написав:Угу, снизили уже, походу все ломанулись туда с баулами баксов на гривни менять ))

Буває іноді банки помиляються. Я восени я так 2 рази Євро носив до ПУМБу дорожче, ніж брав у валютчика за рогом. Правда така карусель триває недовго...
Дюрі-бачі
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