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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10232102331023410235

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 92
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
11%
10
40,50-41,00
26%
24
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
12%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
4
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23

  Dobrofey написав:Угу, снизили уже, походу все ломанулись туда с баулами баксов на гривни менять ))
Вообще странная ситуация, непонятно на чём падаем, похоже для нашего валют
ного рынка отсутствие плохих новостей - уже хорошая новость ))



Щось я не розумію де саме ми "падаєм".
Я злив євріки по 42.5, а зараз можу відкупитись по 42.90...
Бакс, мені здається теж був нижче за 40.6
Чи я помиляюсь ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Dobrofey написав:Угу, снизили уже, походу все ломанулись туда с баулами баксов на гривни менять ))

Буває іноді банки помиляються. Я восени я так 2 рази Євро носив до ПУМБу дорожче, ніж брав у валютчика за рогом. Правда така карусель триває недовго...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:58

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80

40,50/40,65
42,70/42,90

40,45/40,60
42,65/42,80
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  Ромасик написав:
  Realist написав:Давати прогнози потрібно хіба що тільки за гроші (привіт пану Кухару) щоб мати хоч якусь сатисфакцію за позор після того як вони (прогнози) не збудуться.

Кухар, нагадаю, влітку у Еріка Наймана обіцяв 31 (до кінця року?)
https://youtu.be/GKF-L8xtmkI 16:55

А ще пропонував знизити пдв з 20% до 10%, так як це не суттєвий податок (всього 28% доходів бюджету, 420 млрд)

а відшкодування ПДВ скільки?
Скільки?
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