Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23
Dobrofey написав:
Угу, снизили уже, походу все ломанулись туда с баулами баксов на гривни менять ))
Вообще странная ситуация, непонятно на чём падаем, похоже для нашего валют
ного рынка отсутствие плохих новостей - уже хорошая новость ))
Щось я не розумію де саме ми "падаєм".
Я злив євріки по 42.5, а зараз можу відкупитись по 42.90...
Бакс, мені здається теж був нижче за 40.6
Чи я помиляюсь ?
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:33
Dobrofey написав:
Угу, снизили уже, походу все ломанулись туда с баулами баксов на гривни менять ))
Буває іноді банки помиляються. Я восени я так 2 рази Євро носив до ПУМБу дорожче, ніж брав у валютчика за рогом. Правда така карусель триває недовго...
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:58
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80
40,50/40,65
42,70/42,90
40,45/40,60
42,65/42,80
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Додано: Вів 10 січ, 2023 16:18
flyman написав: Ромасик написав: Realist написав:
Давати прогнози потрібно хіба що тільки за гроші (привіт пану Кухару) щоб мати хоч якусь сатисфакцію за позор після того як вони (прогнози) не збудуться.
Кухар, нагадаю, влітку у Еріка Наймана обіцяв 31 (до кінця року?)
https://youtu.be/GKF-L8xtmkI
16:55
А ще пропонував знизити пдв з 20% до 10%, так як це не суттєвий податок (всього 28% доходів бюджету, 420 млрд)
а відшкодування ПДВ скільки?
Скільки?
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