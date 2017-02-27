Щось я не розумію де саме ми "падаєм".
Я злив євріки по 42.5, а зараз можу відкупитись по 42.90...
Бакс, мені здається теж був нижче за 40.6
Чи я помиляюсь ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23
Щось я не розумію де саме ми "падаєм".
Я злив євріки по 42.5, а зараз можу відкупитись по 42.90...
Бакс, мені здається теж був нижче за 40.6
Чи я помиляюсь ?
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:58
Додано: Вів 10 січ, 2023 16:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Скільки?
Додано: Вів 10 січ, 2023 16:50
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти.................10.01.2023...........11.01.2023
дата розрахунку..............09.01.2023............10.01.2023
Євро.................................39,0827.................39,1961...+0.29%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0719 (вчера 1.0688)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.42 (вчера 103.55)
Постов без движения вчера в первой половине дня, доллар продолжил снижение и к вечеру опустился до нового полугодового минимума, пробив на короткое время 103. Потом немного отрос. Уже после 15 снова обвалился в окрестность минимума.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 23 515 009 345,91 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.07.2023 - 175 дн. - 14% - 332 256 301,80 грн;
- до 07.08.2024 - 574 дн. - 19.24% - 20 539 621 200,00 грн;
- до 30.10.2024 - 658 дн. - 19.5% - 26 508 382,20 грн;
- до 20.07.2023 - 190 дн. - 4.25% - $40 168 150,44;
- до 15.06.2023 - 155 дн. - 3% - 29 366 713,04 евро.
Проснулись!
Размещение показало, что план НБУ сработал. Как и предсказывал коллега Realist, основной спрос пришелся на выпуск, который можно учитывать в обязательных резервах. Было подано 42 заявки на сумму 20 млрд, среди которых оказались даже заявки с меньшей доходностью, чем номинальная. В итоге средневзвешенная доходность оказалась чуть ниже номинальной, по которой привлекали в прошлый раз. Все заявки были удовлетворены.
По остальным выпускам количество и объемы заявок не впечатляли, были удовлетворены все, кроме одной в короткой гривне. Стоит заметить, что сегодня обошлось без хулиганства, единственная отклоненная заявка была с доходностью лишь немного выше установленного уровня. Это уже похоже на попытку торговаться.
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:08
Да,Realist молодец. НБУ, ну такой себе план - слишком предсказуемо, вроде и цель достигнута, но нету интриги, многоходовочки
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:41
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