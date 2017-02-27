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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10232102331023410235

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 92
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
11%
10
40,50-41,00
26%
24
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
12%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
4
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23

  Dobrofey написав:Угу, снизили уже, походу все ломанулись туда с баулами баксов на гривни менять ))
Вообще странная ситуация, непонятно на чём падаем, похоже для нашего валют
ного рынка отсутствие плохих новостей - уже хорошая новость ))



Щось я не розумію де саме ми "падаєм".
Я злив євріки по 42.5, а зараз можу відкупитись по 42.90...
Бакс, мені здається теж був нижче за 40.6
Чи я помиляюсь ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Dobrofey написав:Угу, снизили уже, походу все ломанулись туда с баулами баксов на гривни менять ))

Буває іноді банки помиляються. Я восени я так 2 рази Євро носив до ПУМБу дорожче, ніж брав у валютчика за рогом. Правда така карусель триває недовго...
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:58

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80

40,50/40,65
42,70/42,90

40,45/40,60
42,65/42,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  Ромасик написав:
  Realist написав:Давати прогнози потрібно хіба що тільки за гроші (привіт пану Кухару) щоб мати хоч якусь сатисфакцію за позор після того як вони (прогнози) не збудуться.

Кухар, нагадаю, влітку у Еріка Наймана обіцяв 31 (до кінця року?)
https://youtu.be/GKF-L8xtmkI 16:55

А ще пропонував знизити пдв з 20% до 10%, так як це не суттєвий податок (всього 28% доходів бюджету, 420 млрд)

а відшкодування ПДВ скільки?
Скільки?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:50

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти.................10.01.2023...........11.01.2023
дата розрахунку..............09.01.2023............10.01.2023
Євро.................................39,0827.................39,1961...+0.29%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0719 (вчера 1.0688)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.42 (вчера 103.55)
Постов без движения вчера в первой половине дня, доллар продолжил снижение и к вечеру опустился до нового полугодового минимума, пробив на короткое время 103. Потом немного отрос. Уже после 15 снова обвалился в окрестность минимума.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 23 515 009 345,91 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.07.2023 - 175 дн. - 14% - 332 256 301,80 грн;
- до 07.08.2024 - 574 дн. - 19.24% - 20 539 621 200,00 грн;
- до 30.10.2024 - 658 дн. - 19.5% - 26 508 382,20 грн;
- до 20.07.2023 - 190 дн. - 4.25% - $40 168 150,44;
- до 15.06.2023 - 155 дн. - 3% - 29 366 713,04 евро.
Проснулись! :)
Размещение показало, что план НБУ сработал. Как и предсказывал коллега Realist, основной спрос пришелся на выпуск, который можно учитывать в обязательных резервах. Было подано 42 заявки на сумму 20 млрд, среди которых оказались даже заявки с меньшей доходностью, чем номинальная. В итоге средневзвешенная доходность оказалась чуть ниже номинальной, по которой привлекали в прошлый раз. Все заявки были удовлетворены.
По остальным выпускам количество и объемы заявок не впечатляли, были удовлетворены все, кроме одной в короткой гривне. Стоит заметить, что сегодня обошлось без хулиганства, единственная отклоненная заявка была с доходностью лишь немного выше установленного уровня. Это уже похоже на попытку торговаться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:08

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 23 515 009 345,91 грн (за курсом НБУ).
Проснулись! :)
Размещение показало, что план НБУ сработал. Как и предсказывал коллега Realist.

Да,Realist молодец. НБУ, ну такой себе план - слишком предсказуемо, вроде и цель достигнута, но нету интриги, многоходовочки :(
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать - отключим газ

Скажет обыватель. Но нет же, все на добровольных началах.
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 10 січ, 2023 18:44, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:41

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,65
42,60/42,80

40,50/40,65
42,70/42,90

40,45/40,60
42,65/42,80

40,40/40,55
42,65/42,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:38

  alex_2013 написав:
  Олежан написав:кєш всегда дороже б/н

Не всегда. Например, в Австралии USD лучше иметь на карте UA банка, чем наличный.
Тут грабительские спреды при обмене наличности на местный AUD: https://www.commbank.com.au/internation ... rates.html

1. Зараз краще платити грн картою, наразі найкраще за курсом Укргаз - Прозапас. Обмеження 100т.грн/міс, банк, особа.
2. В довоєнні часи було краще спробувати купити валюту країни пребування/платежів дома.
3. Щоб вигідно міняти $ на місцеву валюту за кордоном треба місця знати. Зазвичай це небанківські установи. Як правило, в аеропортах, вокзалах, банках курс невигідний, ще й неанонсовану комісію можуть додати. Навіть в найрозвиніших країнах є обмінки, в т.ч. неофіційні та навіть міняли, наприклад, кафе і бариста...
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:52

  Visky написав:1. Зараз краще платити грн картою, наразі найкраще за курсом Укргаз - Прозапас. Обмеження 100т.грн/міс, банк, особа.

А не Ощад?
Ощадбанк 36.569 / 37.120 18:08
Укргазбанк 36.569 / 37.300 08:00

Или Ощад из за того, что третья валюта, дополнительный комис берёт, а Укргаз нет?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:23

moveton Так, Ощад + 1% коміс, Газ - ні, чистий курс
Visky
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