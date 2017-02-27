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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10233102341023510236

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 93
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
11%
10
40,50-41,00
27%
25
41,00-41,50
28%
26
41,50-42,00
12%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
4%
4
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 21:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь написав:
  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 23 515 009 345,91 грн (за курсом НБУ).
Проснулись! :)
Размещение показало, что план НБУ сработал. Как и предсказывал коллега Realist.

Да,Realist молодец. НБУ, ну такой себе план - слишком предсказуемо, вроде и цель достигнута, но нету интриги, многоходовочки :(
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать - отключим газ

Скажет обыватель. Но нет же, все на добровольных началах.
Теперь можно нормы резервирования поднимать, этапами. Поддерживать процесс.
qreaton
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:50

  qreaton написав:Теперь можно нормы резервирования поднимать, этапами. Поддерживать процесс.

На мой аматорский взгляд, такой "фокус" может пройти только раз. В следующий раз недобросовестные журналисты, зная прошлый результат, поднимут волну в прессе - "пирамида, нас сливают, НБУ нагибает банки, алкоголик берет в долг не на удочку, а на бутылку и т.д. и т.п"
Хочется думать, что следующего раза не будет, а "Азиатские тигры" будут нам завидовать. Хотя что нам те тигры, сегодня где-то прочитал "Сравнение - вор радости"
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:19

50% - это катастрофа. значит половину своих денег вкладчики не увидят.

там же деньги деполюдей, предприятий, которые никогда не будут возвращены. их ждут бесконечные ролловеры, пока необесценятся.
Moneta
 
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