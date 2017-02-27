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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 січ, 2023 21:37
Игорь написав: Сибарит написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 23 515 009 345,91
грн (за курсом НБУ).
Проснулись!
Размещение показало, что план НБУ сработал. Как и предсказывал коллега Realist
.
Да,Realist
молодец. НБУ, ну такой себе план - слишком предсказуемо, вроде и цель достигнута, но нету интриги, многоходовочки
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать - отключим газ
Скажет обыватель. Но нет же, все на добровольных началах.
Теперь можно нормы резервирования поднимать, этапами. Поддерживать процесс.
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qreaton
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:50
qreaton написав:
Теперь можно нормы резервирования поднимать, этапами. Поддерживать процесс.
На мой аматорский взгляд, такой "фокус" может пройти только раз. В следующий раз недобросовестные журналисты, зная прошлый результат, поднимут волну в прессе - "пирамида, нас сливают, НБУ нагибает банки, алкоголик берет в долг не на удочку, а на бутылку и т.д. и т.п"
Хочется думать, что следующего раза не будет, а "Азиатские тигры" будут нам завидовать. Хотя что нам те тигры, сегодня где-то прочитал "Сравнение - вор радости"
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Игорь
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:19
50% - это катастрофа. значит половину своих денег вкладчики не увидят.
там же деньги деполюдей, предприятий, которые никогда не будут возвращены. их ждут бесконечные ролловеры, пока необесценятся.
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Moneta
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Vic
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