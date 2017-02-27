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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 січ, 2023 21:37
Игорь написав: Сибарит написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 23 515 009 345,91
грн (за курсом НБУ).
Проснулись!
Размещение показало, что план НБУ сработал. Как и предсказывал коллега Realist
.
Да,Realist
молодец. НБУ, ну такой себе план - слишком предсказуемо, вроде и цель достигнута, но нету интриги, многоходовочки
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать - отключим газ
Скажет обыватель. Но нет же, все на добровольных началах.
Теперь можно нормы резервирования поднимать, этапами. Поддерживать процесс.
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qreaton
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Додано: Вів 10 січ, 2023 22:50
qreaton написав:
Теперь можно нормы резервирования поднимать, этапами. Поддерживать процесс.
На мой аматорский взгляд, такой "фокус" может пройти только раз. В следующий раз недобросовестные журналисты, зная прошлый результат, поднимут волну в прессе - "пирамида, нас сливают, НБУ нагибает банки, алкоголик берет в долг не на удочку, а на бутылку и т.д. и т.п"
Хочется думать, что следующего раза не будет, а "Азиатские тигры" будут нам завидовать. Хотя что нам те тигры, сегодня где-то прочитал "Сравнение - вор радости"
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Игорь
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:19
50% - это катастрофа. значит половину своих денег вкладчики не увидят, пофиг в какой валюте.
там же деньги деполюдей, предприятий, зарплатные проекты....чему вы радуетесь.
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Moneta
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:50
Moneta написав:
50% - это катастрофа. значит половину своих денег вкладчики не увидят, пофиг в какой валюте.
там же деньги деполюдей, предприятий, зарплатные проекты....чему вы радуетесь.
можна "замораторити"
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flyman
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:54
flyman написав: Moneta написав:
50% - это катастрофа. значит половину своих денег вкладчики не увидят, пофиг в какой валюте.
там же деньги деполюдей, предприятий, зарплатные проекты....чему вы радуетесь.
можна "замораторити"
зароловерити... і так поки не додрукують
а держбанки-зомбі під фонд.
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Moneta
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Додано: Сер 11 січ, 2023 00:20
Moneta написав:
50% - это катастрофа. значит половину своих денег вкладчики не увидят, пофиг в какой валюте.
там же деньги деполюдей, предприятий, зарплатные проекты....чему вы радуетесь.
50% чего пропадёт? Безнала в нашей банковской системе? Курс тогда куда?
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барабашов
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Додано: Сер 11 січ, 2023 00:50
Moneta написав:
50% - это катастрофа. значит половину своих денег вкладчики не увидят, пофиг в какой валюте.
там же деньги деполюдей, предприятий, зарплатные проекты....чему вы радуетесь.
тут вже жадібність банків грає, їх не примушують купувати, можуть просто розмістити на рахунку, але тоді відсотки не будуть капати
їм мабуть це дуже не подобається бо звикли залучити під 5-10, а розмістити в НБУ під 23 і в ус не дути, а тут частину або під 0 або надовго треба вкласти, але відсоток там теж непоганий
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Додано: Сер 11 січ, 2023 09:01
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Додано: Сер 11 січ, 2023 09:07
Moneta написав:
50% - это катастрофа. значит половину своих денег вкладчики не увидят, пофиг в какой валюте.
там же деньги деполюдей, предприятий, зарплатные проекты....чему вы радуетесь.
О чем речь?
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Додано: Сер 11 січ, 2023 09:20
Игорь написав: qreaton написав:
Теперь можно нормы резервирования поднимать, этапами. Поддерживать процесс.
На мой аматорский взгляд, такой "фокус" может пройти только раз.
Про який "фокус" ви пишете?
Від перестановки взуття ноги не міняются. Резерви вже і так сформовані. Просто іде заміна частини активів в резервах на ОВДП. Тут потрібно у банкірів запитувати який потенціал такої заміни. Скільки в резервах таких активів які вигідніше конвертувати в ОВДП.
Банки це не благодійні організації. Вони керуються ТІЛЬКИ двома принципами. Дохідність та відповідність нормативам (бо інакше перестануть бути банками). Якщо їм (банкам) це не буде вигідно, вони не будуть купувати ті випуски ОВДП які можна віднести до резервів.
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Realist
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