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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 січ, 2023 11:28
Realist написав:
НБУ підняв ставку до 25%
добити і до того розбиту ракетами та відстуністью електро-енергії промисловість . Так хоч кредити були ...
2,5% було б в самий раз
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yama
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:55
yama написав: Realist написав:
НБУ підняв ставку до 25%
добити і до того розбиту ракетами та відстуністью електро-енергії промисловість . Так хоч кредити були ...
2,5% було б в самий раз
Перепрошую, але якщо ви на форумі із 17 року і досі пишете таку маячню, то навіть не знаю що вам відповідати.
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Realist
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