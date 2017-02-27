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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10234102351023610237

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 95
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
11
40,50-41,00
26%
25
41,00-41,50
27%
26
41,50-42,00
12%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:НБУ підняв ставку до 25%
добити і до того розбиту ракетами та відстуністью електро-енергії промисловість . Так хоч кредити були ...
2,5% було б в самий раз
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:55

  yama написав:
  Realist написав:НБУ підняв ставку до 25%
добити і до того розбиту ракетами та відстуністью електро-енергії промисловість . Так хоч кредити були ...
2,5% було б в самий раз

Перепрошую, але якщо ви на форумі із 17 року і досі пишете таку маячню, то навіть не знаю що вам відповідати.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:26

  edvardd написав:Запорожье
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:57

  Realist написав:
  Игорь написав:
  qreaton написав:Теперь можно нормы резервирования поднимать, этапами. Поддерживать процесс.

На мой аматорский взгляд, такой "фокус" может пройти только раз.

Про який "фокус" ви пишете?
Від перестановки взуття ноги не міняются. Резерви вже і так сформовані. Просто іде заміна частини активів в резервах на ОВДП. Тут потрібно у банкірів запитувати який потенціал такої заміни. Скільки в резервах таких активів які вигідніше конвертувати в ОВДП.
Банки це не благодійні організації. Вони керуються ТІЛЬКИ двома принципами. Дохідність та відповідність нормативам (бо інакше перестануть бути банками). Якщо їм (банкам) це не буде вигідно, вони не будуть купувати ті випуски ОВДП які можна віднести до резервів.

Шановний Игорь, перепрошую. Не правильно вас зроумів. Ви про чергове підвищення резервів писали. А я про інтерес до купівлі ОВДП подумав.
Ось прочитав Віктора Козюка. Наводжу цитату із статті яка ілюструє як все складно.

"Втім, це не знімає питання про те, чи були дії НБУ найкращими з можливих. Комітет з монетарної політики визнавав проблему з монетарною трансмісією на червневому, липневому, вересневому засіданнях, на жовтневому констатував, що рішення з операційного дизайну будуть ухвалюватися в рамках погодженої з МВФ моніторингової програми, і лише на грудневому засіданні ухвалив рішення про підвищення норм обов’язкових резервів. Вочевидь, для такої затримки були причини. Теоретично рішення щодо підвищення ставки мало би бути підкріплене змінами в операційному дизайні ще у червні-липні. Однак, зміни відбулися майже через пів року. Єдине, що може вказувати на таку млявість із внесенням змін до операційного дизайну, – це розрахунок на координацію дій з Мінфіном[/b]. Очікувалося, що Мінфін має розпочати підвищення ставок, а НБУ не буде вдаватися до заходів, які би суттєво впливали на ліквідність і спонукали би до виходу ставок на траєкторію, до якої Мінфін абсолютно не був би готовий. Також НБУ не міг напряму сигналізувати ринку, що причиною довгого шляху до змін в операційному дизайні були питання, в рамках яких можна було би підтримувати діалог із Мінфіном, а не переводити стосунки у відверту інституційну конфронтацію. Така конфронтація була би вкрай безплідною і недоречною під час війни.

Рішення про незначне підвищення обов’язкових резервів свідчить про те, що НБУ все-таки розраховує, що Мінфін підвищить ставки за внутрішнім боргом, що пришвидшить монетарну трансмісію та допоможе НБУ краще контролювати інфляцію.[/b]"
Realist
 
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