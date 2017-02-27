добити і до того розбиту ракетами та відстуністью електро-енергії промисловість . Так хоч кредити були ...
2,5% було б в самий раз
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 січ, 2023 11:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 11 січ, 2023 11:55
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:26
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:57
Шановний Игорь, перепрошую. Не правильно вас зроумів. Ви про чергове підвищення резервів писали. А я про інтерес до купівлі ОВДП подумав.
Ось прочитав
"Втім, це не знімає питання про те, чи були дії НБУ найкращими з можливих. Комітет з монетарної політики визнавав проблему з монетарною трансмісією на червневому, липневому, вересневому засіданнях, на жовтневому констатував, що рішення з операційного дизайну будуть ухвалюватися в рамках погодженої з МВФ моніторингової програми, і лише на грудневому засіданні ухвалив рішення про підвищення норм обов’язкових резервів. Вочевидь, для такої затримки були причини. Теоретично рішення щодо підвищення ставки мало би бути підкріплене змінами в операційному дизайні ще у червні-липні. Однак, зміни відбулися майже через пів року. Єдине, що може вказувати на таку млявість із внесенням змін до операційного дизайну, – це розрахунок на координацію дій з Мінфіном[/b]. Очікувалося, що Мінфін має розпочати підвищення ставок, а НБУ не буде вдаватися до заходів, які би суттєво впливали на ліквідність і спонукали би до виходу ставок на траєкторію, до якої Мінфін абсолютно не був би готовий. Також НБУ не міг напряму сигналізувати ринку, що причиною довгого шляху до змін в операційному дизайні були питання, в рамках яких можна було би підтримувати діалог із Мінфіном, а не переводити стосунки у відверту інституційну конфронтацію. Така конфронтація була би вкрай безплідною і недоречною під час війни.
Рішення про незначне підвищення обов’язкових резервів свідчить про те, що НБУ все-таки розраховує, що Мінфін підвищить ставки за внутрішнім боргом, що пришвидшить монетарну трансмісію та допоможе НБУ краще контролювати інфляцію.[/b]"
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