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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10235102361023710238>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 95
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
11
40,50-41,00
26%
25
41,00-41,50
27%
26
41,50-42,00
12%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:НБУ підняв ставку до 25%
добити і до того розбиту ракетами та відстуністью електро-енергії промисловість . Так хоч кредити були ...
2,5% було б в самий раз
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:55

  yama написав:
  Realist написав:НБУ підняв ставку до 25%
добити і до того розбиту ракетами та відстуністью електро-енергії промисловість . Так хоч кредити були ...
2,5% було б в самий раз

Перепрошую, але якщо ви на форумі із 17 року і досі пишете таку маячню, то навіть не знаю що вам відповідати.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:26

  edvardd написав:Запорожье
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42,65/42,70
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:57

  Realist написав:
  Игорь написав:
  qreaton написав:Теперь можно нормы резервирования поднимать, этапами. Поддерживать процесс.

На мой аматорский взгляд, такой "фокус" может пройти только раз.

Про який "фокус" ви пишете?
Від перестановки взуття ноги не міняются. Резерви вже і так сформовані. Просто іде заміна частини активів в резервах на ОВДП. Тут потрібно у банкірів запитувати який потенціал такої заміни. Скільки в резервах таких активів які вигідніше конвертувати в ОВДП.
Банки це не благодійні організації. Вони керуються ТІЛЬКИ двома принципами. Дохідність та відповідність нормативам (бо інакше перестануть бути банками). Якщо їм (банкам) це не буде вигідно, вони не будуть купувати ті випуски ОВДП які можна віднести до резервів.

Шановний Игорь, перепрошую. Не правильно вас зроумів. Ви про чергове підвищення резервів писали. А я про інтерес до купівлі ОВДП подумав.
Ось прочитав Віктора Козюка. Наводжу цитату із статті яка ілюструє як все складно.

"Втім, це не знімає питання про те, чи були дії НБУ найкращими з можливих. Комітет з монетарної політики визнавав проблему з монетарною трансмісією на червневому, липневому, вересневому засіданнях, на жовтневому констатував, що рішення з операційного дизайну будуть ухвалюватися в рамках погодженої з МВФ моніторингової програми, і лише на грудневому засіданні ухвалив рішення про підвищення норм обов’язкових резервів. Вочевидь, для такої затримки були причини. Теоретично рішення щодо підвищення ставки мало би бути підкріплене змінами в операційному дизайні ще у червні-липні. Однак, зміни відбулися майже через пів року. Єдине, що може вказувати на таку млявість із внесенням змін до операційного дизайну, – це розрахунок на координацію дій з Мінфіном[/b]. Очікувалося, що Мінфін має розпочати підвищення ставок, а НБУ не буде вдаватися до заходів, які би суттєво впливали на ліквідність і спонукали би до виходу ставок на траєкторію, до якої Мінфін абсолютно не був би готовий. Також НБУ не міг напряму сигналізувати ринку, що причиною довгого шляху до змін в операційному дизайні були питання, в рамках яких можна було би підтримувати діалог із Мінфіном, а не переводити стосунки у відверту інституційну конфронтацію. Така конфронтація була би вкрай безплідною і недоречною під час війни.

Рішення про незначне підвищення обов’язкових резервів свідчить про те, що НБУ все-таки розраховує, що Мінфін підвищить ставки за внутрішнім боргом, що пришвидшить монетарну трансмісію та допоможе НБУ краще контролювати інфляцію.[/b]"
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:03

Провінція на зараз
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alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:09

Сьогодні в Мінфіна велике погашення - 6.8 мільярдів гривень

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2023-01-11

але враховуючи вчорашній фантастично успішний первинний аукціон - проблем бути немає від слова зовсім
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:13

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Львів ніколи не був мільйонним.
Дніпро бів трохи менше мільйона, Одеса трохи більше (до 24 лютого)
Як на зараз - невідомо.

У Львові зараз офіційно 250 тис. переселенців, ну і денне населення - приїжджі з околиць. Так що, можливо, зараз по факту мільйон наявного є.

багато хто із Львова переїхав у Польщу/Англію\Німеччину , як біженці з моїх знайомих так майже половина , тобто в основному жінки з дітьми та деякі пенсіонери
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:багато хто із Львова переїхав у Польщу/Англію\Німеччину , як біженці з моїх знайомих так майже половина , тобто в основному жінки з дітьми та деякі пенсіонери

Не без того, але окрім ВПО у Львові ще тимчасово перебувають 200 тис. студентів і зараз, на відміну від попередніх періодів, більше було реально очного навчання восени ніж у ковідні роки. А ще перебралось куча підприємств і їхніх працівників:
Як у Львові минув воєнний 2022 рік
до Львова релокувалося 41 підприємство. Це підприємства харчової, легкої, машинобудівної промисловості, сфери торгівлі та послуг, датацентр.
https://zaxid.net/statti_tag50974/

Так що в певні місяці 2022 р. в межах Львова впевнений мільйон наявного назбирувався.
І грошей міський бюджет нормально назбирував.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:43

когда наверх?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:25

  Moneta написав:50% - это катастрофа. значит половину своих денег вкладчики не увидят, пофиг в какой валюте.

там же деньги деполюдей, предприятий, зарплатные проекты....чему вы радуетесь.

ви просто дурню пишете чи на зп? :shock:

зараз в гривневі ОВДП вкладено банками 405 ярдів грн. 50% від нових резервів - це скільки? 50 ярдів грн? 70?

тобто стане не 405 ярдів грн, а 450 ярдів грн - а тут вже хтось волає "всьо пропало".

потребує зробити номінацію "балабол року" - щоб люди відразу розуміли, як треба сприймати повідомлення таких форумчан.
Shaman
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