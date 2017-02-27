Починає діяти з...............11.01.2023............12.01.2023
дата розрахунку..............10.01.2023.............11.01.2023
Євро.................................39,1961..................39,2728...-0.2%
Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0739 (вчера 1.0719)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.39 (вчера 103.42)
Строго говоря, этот вид резервов нельзя назвать сформированным, поскольку он не является фиксированным портфелем активов. Под громким названием "обязательные резервы" скрывается норматив доступных средств на коррсчетах в среднем за месяц. Т.о. речь о конвертации активов тоже не идет. Речь о том, что теперь банки могут меньшую долю свободных средств вкладывать в депосертификаты. Держать на коррсчетах больше никто не запрещает. Это дает нам основание полагать, что при старом нормативе наличия свободных средств банки чувствовали себя вполне уверенно. Поэтому, даже не спрашивая банкиров, мы можем уверенно предположить, что банки могут вложить в волшебные ОВДП сумму не меньшую, чем разница между новой и старой нормами резервирования. Выгодность этой операции сомнений не вызывает, любой процент по облигация больше нуля на коррсчету.
ЗЫ Отсчет выполнения нового норматива начался уже сегодня, но его общий размер НБУ еще не опубликовал.