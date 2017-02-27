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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10235102361023710238

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 95
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
11
40,50-41,00
26%
25
41,00-41,50
27%
26
41,50-42,00
12%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.01.2023............12.01.2023
дата розрахунку..............10.01.2023.............11.01.2023
Євро.................................39,1961..................39,2728...-0.2%
Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0739 (вчера 1.0719)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.39 (вчера 103.42)

  Realist написав:Резерви вже і так сформовані. Просто іде заміна частини активів в резервах на ОВДП. Тут потрібно у банкірів запитувати який потенціал такої заміни. Скільки в резервах таких активів які вигідніше конвертувати в ОВДП.

Строго говоря, этот вид резервов нельзя назвать сформированным, поскольку он не является фиксированным портфелем активов. Под громким названием "обязательные резервы" скрывается норматив доступных средств на коррсчетах в среднем за месяц. Т.о. речь о конвертации активов тоже не идет. Речь о том, что теперь банки могут меньшую долю свободных средств вкладывать в депосертификаты. Держать на коррсчетах больше никто не запрещает. Это дает нам основание полагать, что при старом нормативе наличия свободных средств банки чувствовали себя вполне уверенно. Поэтому, даже не спрашивая банкиров, мы можем уверенно предположить, что банки могут вложить в волшебные ОВДП сумму не меньшую, чем разница между новой и старой нормами резервирования. Выгодность этой операции сомнений не вызывает, любой процент по облигация больше нуля на коррсчету.

ЗЫ Отсчет выполнения нового норматива начался уже сегодня, но его общий размер НБУ еще не опубликовал.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:47

  emeta написав:когда наверх?


нічого цікавого у січні ми не побачимо, 40.10-40.70 наше всьо,ось на тих "качелях"ловимо плюшки. ІМХО
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 20:05

  Visky написав:moveton Так, Ощад + 1% коміс, Газ - ні, чистий курс

Разве УкрСиб не выгоднее?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 21:45

  reef написав:
  Visky написав:moveton Так, Ощад + 1% коміс, Газ - ні, чистий курс

Разве УкрСиб не выгоднее?

При его сейчас 37.55 на продажу карточного доллара против 37.30 у Укргаза? Каким образом?
moveton
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