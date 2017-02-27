|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 11 січ, 2023 17:35
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.01.2023............12.01.2023
дата розрахунку..............10.01.2023.............11.01.2023
Євро.................................39,1961..................39,2728
...-0.2%
Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0739
(вчера 1.0719)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.39
(вчера 103.42)
Realist написав:
Резерви вже і так сформовані. Просто іде заміна частини активів в резервах на ОВДП. Тут потрібно у банкірів запитувати який потенціал такої заміни. Скільки в резервах таких активів які вигідніше конвертувати в ОВДП.
Строго говоря, этот вид резервов нельзя назвать сформированным, поскольку он не является фиксированным портфелем активов. Под громким названием "обязательные резервы" скрывается норматив доступных средств на коррсчетах в среднем за месяц. Т.о. речь о конвертации активов тоже не идет. Речь о том, что теперь банки могут меньшую долю свободных средств вкладывать в депосертификаты. Держать на коррсчетах больше никто не запрещает. Это дает нам основание полагать, что при старом нормативе наличия свободных средств банки чувствовали себя вполне уверенно. Поэтому, даже не спрашивая банкиров, мы можем уверенно предположить, что банки могут вложить в волшебные ОВДП сумму не меньшую, чем разница между новой и старой нормами резервирования. Выгодность этой операции сомнений не вызывает, любой процент по облигация больше нуля на коррсчету.
ЗЫ Отсчет выполнения нового норматива начался уже сегодня, но его общий размер НБУ еще не опубликовал.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6772
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5676 раз.
- Подякували: 18054 раз.
-
- Профіль
-
73
37
33
2
Додано: Сер 11 січ, 2023 17:47
emeta написав:
когда наверх?
нічого цікавого у січні ми не побачимо, 40.10-40.70 наше всьо,ось на тих "качелях"ловимо плюшки. ІМХО
-
Nazarkino
-
-
- Повідомлень: 1231
- З нами з: 17.11.11
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 січ, 2023 20:05
Visky написав:moveton
Так, Ощад + 1% коміс, Газ - ні, чистий курс
Разве УкрСиб не выгоднее?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2758
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 січ, 2023 21:45
reef написав: Visky написав:moveton
Так, Ощад + 1% коміс, Газ - ні, чистий курс
Разве УкрСиб не выгоднее?
При его сейчас 37.55 на продажу карточного доллара против 37.30 у Укргаза? Каким образом?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2699
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31810
|35388159
|
|
|1698
|12610256
|
|
|7975
|22879942
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|