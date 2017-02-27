Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............11.01.2023............12.01.2023 дата розрахунку..............10.01.2023.............11.01.2023 Євро.................................39,1961..................39,2728...-0.2% Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0739 (вчера 1.0719)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.39 (вчера 103.42)
Realist написав:Резерви вже і так сформовані. Просто іде заміна частини активів в резервах на ОВДП. Тут потрібно у банкірів запитувати який потенціал такої заміни. Скільки в резервах таких активів які вигідніше конвертувати в ОВДП.
Строго говоря, этот вид резервов нельзя назвать сформированным, поскольку он не является фиксированным портфелем активов. Под громким названием "обязательные резервы" скрывается норматив доступных средств на коррсчетах в среднем за месяц. Т.о. речь о конвертации активов тоже не идет. Речь о том, что теперь банки могут меньшую долю свободных средств вкладывать в депосертификаты. Держать на коррсчетах больше никто не запрещает. Это дает нам основание полагать, что при старом нормативе наличия свободных средств банки чувствовали себя вполне уверенно. Поэтому, даже не спрашивая банкиров, мы можем уверенно предположить, что банки могут вложить в волшебные ОВДП сумму не меньшую, чем разница между новой и старой нормами резервирования. Выгодность этой операции сомнений не вызывает, любой процент по облигация больше нуля на коррсчету.
ЗЫ Отсчет выполнения нового норматива начался уже сегодня, но его общий размер НБУ еще не опубликовал.
Сибарит написав: Поэтому, даже не спрашивая банкиров, мы можем уверенно предположить, что банки могут вложить в волшебные ОВДП сумму не меньшую, чем разница между новой и старой нормами резервирования. Выгодность этой операции сомнений не вызывает, любой процент по облигация больше нуля на коррсчету.
Дякую за пояснення. Тепер зрозуміло чому знайшлась хочаб одна заявка із всіх 42 яка була із перестрахівкою та дохідністю. 19%. Надто добре це виглядає для банків. Тримати гроші в резервах, а не на коррахунках та щей отримувати по них 19,25% річних. Тепер у Мінфіну буде дилема. Як понизити дохідність тих облігацій які можна віднести до резервів при цьому залишивши незмінною дохідність всіх решта ОВДП. Не здивуюсь якщо привілейовані ОВДП будуть трішки втрачати в дохідності на наступних аукціонах. Ну а для гривні це однозначний алюс. Адеже поки що ми де факто перестали її друкувати.