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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10236102371023810239>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 96
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
11%
11
40,50-41,00
26%
25
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.01.2023............12.01.2023
дата розрахунку..............10.01.2023.............11.01.2023
Євро.................................39,1961..................39,2728...-0.2%
Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0739 (вчера 1.0719)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.39 (вчера 103.42)

  Realist написав:Резерви вже і так сформовані. Просто іде заміна частини активів в резервах на ОВДП. Тут потрібно у банкірів запитувати який потенціал такої заміни. Скільки в резервах таких активів які вигідніше конвертувати в ОВДП.

Строго говоря, этот вид резервов нельзя назвать сформированным, поскольку он не является фиксированным портфелем активов. Под громким названием "обязательные резервы" скрывается норматив доступных средств на коррсчетах в среднем за месяц. Т.о. речь о конвертации активов тоже не идет. Речь о том, что теперь банки могут меньшую долю свободных средств вкладывать в депосертификаты. Держать на коррсчетах больше никто не запрещает. Это дает нам основание полагать, что при старом нормативе наличия свободных средств банки чувствовали себя вполне уверенно. Поэтому, даже не спрашивая банкиров, мы можем уверенно предположить, что банки могут вложить в волшебные ОВДП сумму не меньшую, чем разница между новой и старой нормами резервирования. Выгодность этой операции сомнений не вызывает, любой процент по облигация больше нуля на коррсчету.

ЗЫ Отсчет выполнения нового норматива начался уже сегодня, но его общий размер НБУ еще не опубликовал.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:47

  emeta написав:когда наверх?


нічого цікавого у січні ми не побачимо, 40.10-40.70 наше всьо,ось на тих "качелях"ловимо плюшки. ІМХО
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 20:05

  Visky написав:moveton Так, Ощад + 1% коміс, Газ - ні, чистий курс

Разве УкрСиб не выгоднее?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 21:45

  reef написав:
  Visky написав:moveton Так, Ощад + 1% коміс, Газ - ні, чистий курс

Разве УкрСиб не выгоднее?

При его сейчас 37.55 на продажу карточного доллара против 37.30 у Укргаза? Каким образом?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:39

  moveton написав:
  reef написав:
  Visky написав:moveton Так, Ощад + 1% коміс, Газ - ні, чистий курс

Разве УкрСиб не выгоднее?

При его сейчас 37.55 на продажу карточного доллара против 37.30 у Укргаза? Каким образом?

На Минфине я вижу 36,57
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:48

  reef написав:
  moveton написав:
  reef написав:Разве УкрСиб не выгоднее?

При его сейчас 37.55 на продажу карточного доллара против 37.30 у Укргаза? Каким образом?

На Минфине я вижу 36,57

Укрсиббанк 35.840 / 36.570

с https://minfin.com.ua/currency/cards/ ? Так он не покупку/продажу показывает, а то, что программист Минфина (хотя может и Укрсиба) хорошо отметил новый год :D

С https://ukrsibbank.com/currency/
Валюта Блокування Списання
UAH/USD 38,3 37,55
USD/UAH 35,84 36,57

Т.е. Минфин показывает блокировку/списание при покупке карточной валюты, а продажу не показывает вообще. Кстати, пару дней назад показывал ещё правильно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:54

  Сибарит написав: Поэтому, даже не спрашивая банкиров, мы можем уверенно предположить, что банки могут вложить в волшебные ОВДП сумму не меньшую, чем разница между новой и старой нормами резервирования. Выгодность этой операции сомнений не вызывает, любой процент по облигация больше нуля на коррсчету.

Дякую за пояснення.
Тепер зрозуміло чому знайшлась хочаб одна заявка із всіх 42 яка була із перестрахівкою та дохідністю. 19%. Надто добре це виглядає для банків. Тримати гроші в резервах, а не на коррахунках та щей отримувати по них 19,25% річних.
Тепер у Мінфіну буде дилема. Як понизити дохідність тих облігацій які можна віднести до резервів при цьому залишивши незмінною дохідність всіх решта ОВДП.
Не здивуюсь якщо привілейовані ОВДП будуть трішки втрачати в дохідності на наступних аукціонах. Ну а для гривні це однозначний алюс. Адеже поки що ми де факто перестали її друкувати.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Поликом Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ромасик написав:Поликом

І скільки можна здати 10 чи 20 доларів :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zochan написав:
Ромасик написав:Поликом

І скільки можна здати 10 чи 20 доларів :)
В ская не було готівки
Довелося Лесі здавати по 4043.
Ромасик
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