Додано: Сер 11 січ, 2023 17:35

Realist написав: Резерви вже і так сформовані. Просто іде заміна частини активів в резервах на ОВДП. Тут потрібно у банкірів запитувати який потенціал такої заміни. Скільки в резервах таких активів які вигідніше конвертувати в ОВДП. Резерви вже і так сформовані. Просто іде заміна частини активів в резервах на ОВДП. Тут потрібно у банкірів запитувати який потенціал такої заміни. Скільки в резервах таких активів які вигідніше конвертувати в ОВДП.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............11.01.2023............12.01.2023дата розрахунку..............10.01.2023.............11.01.2023Євро.................................39,1961.....................-0.2%Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0719)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 103.42)Строго говоря, этот вид резервов нельзя назвать сформированным, поскольку он не является фиксированным портфелем активов. Под громким названием "обязательные резервы" скрывается норматив доступных средств на коррсчетах в среднем за месяц. Т.о. речь о конвертации активов тоже не идет. Речь о том, что теперь банки могут меньшую долю свободных средств вкладывать в депосертификаты. Держать на коррсчетах больше никто не запрещает. Это дает нам основание полагать, что при старом нормативе наличия свободных средств банки чувствовали себя вполне уверенно. Поэтому, даже не спрашивая банкиров, мы можем уверенно предположить, что банки могут вложить в волшебные ОВДП сумму не меньшую, чем разница между новой и старой нормами резервирования. Выгодность этой операции сомнений не вызывает, любой процент по облигация больше нуля на коррсчету.ЗЫ Отсчет выполнения нового норматива начался уже сегодня, но его общий размер НБУ еще не опубликовал.