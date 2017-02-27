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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10236102371023810239

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 96
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
11%
11
40,50-41,00
26%
25
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:16

Скільки має повернути Україна в 2023 році. Ріст цін на золото та прогноз курсу валют на тиждень
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:16

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3519
З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:29

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.01.2023..........13.01.2023
дата розрахунку...............11.01.2023...........12.01.2023
Євро..................................39,2728................39,357...+0.21%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0763 (вчера 1.0739)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.03 (вчера 103.39)
Заканчиваются третьи сутки относительного спокойствия с легкой тенденцией к сползанию вниз.

  Realist написав:Тепер у Мінфіну буде дилема. Як понизити дохідність тих облігацій які можна віднести до резервів при цьому залишивши незмінною дохідність всіх решта ОВДП.

Не думаю, что тут есть дилемма. Рыночек порешает :)
  Realist написав:Не здивуюсь якщо привілейовані ОВДП будуть трішки втрачати в дохідності на наступних аукціонах.

Если успеют.
Общий норматив по всей БС еще не опубликован (для этого нужно собрать и обработать отчетность всех банков), но очень примерно, а особая точность нам и не нужна, оценить масштабы явления мы можем. Вчера, в первый день нового периода резервирования, остатки на коррсчетах составляли 140 млрд, сегодня 130. Если предположить, что сохраняется традиция перевыполнять норму в начале периода, чтобы иметь поле для маневра в конце, может оценить общие резервы на уровне 120 млрд. Это на 50 млрд. больше, чем в предыдущем периоде при старых нормативах. 20 из этих 50 в облигации уже ушли вчера, остается всего 1.5 размещения такого же объема. Возможно, будет больше, если банки сочтут целесообразным снизить реальные резервы ниже старой нормы.
Очень интересно в этой ситуации то, что в результате формирования портфеля "резервных" облигаций банки получат возможность поддерживать реальные объемы средств на коррсчетах в соответствии с собственной оценкой рисков.

ЗЫ Я не исключаю, что после столь успешного эксперимента список выпусков будет расширен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Это на 50 млрд. больше, чем в предыдущем периоде

Закрити дефіцит бюджету на зиму, а що робити весною?
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 10236102371023810239
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