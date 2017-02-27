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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:16
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:16
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:29
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.01.2023..........13.01.2023
дата розрахунку...............11.01.2023...........12.01.2023
Євро..................................39,2728................39,357...+0.21%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0763 (вчера 1.0739)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.03 (вчера 103.39)
Заканчиваются третьи сутки относительного спокойствия с легкой тенденцией к сползанию вниз.
Не думаю, что тут есть дилемма. Рыночек порешает
Если успеют.
Общий норматив по всей БС еще не опубликован (для этого нужно собрать и обработать отчетность всех банков), но очень примерно, а особая точность нам и не нужна, оценить масштабы явления мы можем. Вчера, в первый день нового периода резервирования, остатки на коррсчетах составляли 140 млрд, сегодня 130. Если предположить, что сохраняется традиция перевыполнять норму в начале периода, чтобы иметь поле для маневра в конце, может оценить общие резервы на уровне 120 млрд. Это на 50 млрд. больше, чем в предыдущем периоде при старых нормативах. 20 из этих 50 в облигации уже ушли вчера, остается всего 1.5 размещения такого же объема. Возможно, будет больше, если банки сочтут целесообразным снизить реальные резервы ниже старой нормы.
Очень интересно в этой ситуации то, что в результате формирования портфеля "резервных" облигаций банки получат возможность поддерживать реальные объемы средств на коррсчетах в соответствии с собственной оценкой рисков.
ЗЫ Я не исключаю, что после столь успешного эксперимента список выпусков будет расширен.
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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