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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10236102371023810239

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 97
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
26%
25
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:16

Скільки має повернути Україна в 2023 році. Ріст цін на золото та прогноз курсу валют на тиждень
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:16

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:29

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.01.2023..........13.01.2023
дата розрахунку...............11.01.2023...........12.01.2023
Євро..................................39,2728................39,357...+0.21%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0763 (вчера 1.0739)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.03 (вчера 103.39)
Заканчиваются третьи сутки относительного спокойствия с легкой тенденцией к сползанию вниз.

  Realist написав:Тепер у Мінфіну буде дилема. Як понизити дохідність тих облігацій які можна віднести до резервів при цьому залишивши незмінною дохідність всіх решта ОВДП.

Не думаю, что тут есть дилемма. Рыночек порешает :)
  Realist написав:Не здивуюсь якщо привілейовані ОВДП будуть трішки втрачати в дохідності на наступних аукціонах.

Если успеют.
Общий норматив по всей БС еще не опубликован (для этого нужно собрать и обработать отчетность всех банков), но очень примерно, а особая точность нам и не нужна, оценить масштабы явления мы можем. Вчера, в первый день нового периода резервирования, остатки на коррсчетах составляли 140 млрд, сегодня 130. Если предположить, что сохраняется традиция перевыполнять норму в начале периода, чтобы иметь поле для маневра в конце, может оценить общие резервы на уровне 120 млрд. Это на 50 млрд. больше, чем в предыдущем периоде при старых нормативах. 20 из этих 50 в облигации уже ушли вчера, остается всего 1.5 размещения такого же объема. Возможно, будет больше, если банки сочтут целесообразным снизить реальные резервы ниже старой нормы.
Очень интересно в этой ситуации то, что в результате формирования портфеля "резервных" облигаций банки получат возможность поддерживать реальные объемы средств на коррсчетах в соответствии с собственной оценкой рисков.

ЗЫ Я не исключаю, что после столь успешного эксперимента список выпусков будет расширен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Это на 50 млрд. больше, чем в предыдущем периоде

Закрити дефіцит бюджету на зиму, а що робити весною?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:41

Запорожье
40,40/40,55
42,80/43,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:32

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:Это на 50 млрд. больше, чем в предыдущем периоде

Закрити дефіцит бюджету на зиму, а що робити весною?

З першого року незалежності це питання постає на форумі тричі на рік.Та й досі з голоду не померли. Не переймайтесь. Весною будемо поратися на городах, а Ви у своєму НДІ
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:29

  moveton написав:
  reef написав:
  moveton написав:При его сейчас 37.55 на продажу карточного доллара против 37.30 у Укргаза? Каким образом?

На Минфине я вижу 36,57

Укрсиббанк 35.840 / 36.570

с https://minfin.com.ua/currency/cards/ ? Так он не покупку/продажу показывает, а то, что программист Минфина (хотя может и Укрсиба) хорошо отметил новый год :D

С https://ukrsibbank.com/currency/
Валюта Блокування Списання
UAH/USD 38,3 37,55
USD/UAH 35,84 36,57

Т.е. Минфин показывает блокировку/списание при покупке карточной валюты, а продажу не показывает вообще. Кстати, пару дней назад показывал ещё правильно.

Просто в этой же таблице Минфина у Укргаза указано 37,30, вот я и предположил, что эти данные равноценны.
Опять же, указанные Вами
Валюта Блокування Списання
UAH/USD 38,3 37,55
USD/UAH 35,84 36,57

насколько я понимаю, это курсы МастерКард? По логике, такой курс действует для карт всех банков?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго вечора, шановні адміни і форумчане!
По якому сценарію піде подальша девальвація / роевальвація гривні:
2008 року (в 1,55 рази, як і зараз) чи по сценарію 2014-2015 років (загалом в 3 рази?).

Тривожним дзвіночком вважаю різницю міЖ фіксованим курсом НБУ і курсами в банках і обмінках.
Мабуть, НБУ ще раз підніме фіксованиЙ курс долпара до 40, і відповідно, в банках і обмінках курс на продажу долара клієнтам зросте на 11% як мінімум (як і відбулося раніше влітку 2022 року) і буде дорівнювати 44 - 45 грн за долар.
Це, імхо невідворотньо. А чи буде ще більша девальвація готівкового долара?


І ще, підскажіт, як включити функцію перевірки українсько\ мови у вікні редагування? Чи є така фунція тут взагалі?
Дякую
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 січ, 2023 18:52, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:49

  Мизантрóп написав:
  Ромасик написав:Деньги то понятно - с тумбочки.
Вчера 10 коп уже отыграли, а то чуть не пробили дно. Опять. Зебра не следит. К концу осени 45 как пить дать 🙋
Ближе к весне будет анализ по осени от Qwerty

Нє, я працюю на випередження і ще взимку можу підбити підсумки - 45 по долару восени не було і станом на 12 січня теж нема! Зараз добре євро пішло і золото! До речі, багато хто пророкував, що євро не буде вище паритету, а воно як завжди їх прогнози та до одного місця! Треба було таритися євро на долари… Був би зиск! Аналіз закінчив!
Qwerty
 
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