Додано: Чет 12 січ, 2023 15:29

Realist написав: Тепер у Мінфіну буде дилема. Як понизити дохідність тих облігацій які можна віднести до резервів при цьому залишивши незмінною дохідність всіх решта ОВДП. Тепер у Мінфіну буде дилема. Як понизити дохідність тих облігацій які можна віднести до резервів при цьому залишивши незмінною дохідність всіх решта ОВДП.

Realist написав: Не здивуюсь якщо привілейовані ОВДП будуть трішки втрачати в дохідності на наступних аукціонах. Не здивуюсь якщо привілейовані ОВДП будуть трішки втрачати в дохідності на наступних аукціонах.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................12.01.2023..........13.01.2023дата розрахунку...............11.01.2023...........12.01.2023Євро..................................39,2728...................+0.21%Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0739)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 103.39)Заканчиваются третьи сутки относительного спокойствия с легкой тенденцией к сползанию вниз.Не думаю, что тут есть дилемма. Рыночек порешаетЕсли успеют.Общий норматив по всей БС еще не опубликован (для этого нужно собрать и обработать отчетность всех банков), но очень примерно, а особая точность нам и не нужна, оценить масштабы явления мы можем. Вчера, в первый день нового периода резервирования, остатки на коррсчетах составляли 140 млрд, сегодня 130. Если предположить, что сохраняется традиция перевыполнять норму в начале периода, чтобы иметь поле для маневра в конце, может оценить общие резервы на уровне 120 млрд. Это на 50 млрд. больше, чем в предыдущем периоде при старых нормативах. 20 из этих 50 в облигации уже ушли вчера, остается всего 1.5 размещения такого же объема. Возможно, будет больше, если банки сочтут целесообразным снизить реальные резервы ниже старой нормы.Очень интересно в этой ситуации то, что в результате формирования портфеля "резервных" облигаций банки получат возможность поддерживать реальные объемы средств на коррсчетах в соответствии с собственной оценкой рисков.ЗЫ Я не исключаю, что после столь успешного эксперимента список выпусков будет расширен.