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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:16
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:16
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:29
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.01.2023..........13.01.2023
дата розрахунку...............11.01.2023...........12.01.2023
Євро..................................39,2728................39,357...+0.21%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0763 (вчера 1.0739)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.03 (вчера 103.39)
Заканчиваются третьи сутки относительного спокойствия с легкой тенденцией к сползанию вниз.
Не думаю, что тут есть дилемма. Рыночек порешает
Если успеют.
Общий норматив по всей БС еще не опубликован (для этого нужно собрать и обработать отчетность всех банков), но очень примерно, а особая точность нам и не нужна, оценить масштабы явления мы можем. Вчера, в первый день нового периода резервирования, остатки на коррсчетах составляли 140 млрд, сегодня 130. Если предположить, что сохраняется традиция перевыполнять норму в начале периода, чтобы иметь поле для маневра в конце, может оценить общие резервы на уровне 120 млрд. Это на 50 млрд. больше, чем в предыдущем периоде при старых нормативах. 20 из этих 50 в облигации уже ушли вчера, остается всего 1.5 размещения такого же объема. Возможно, будет больше, если банки сочтут целесообразным снизить реальные резервы ниже старой нормы.
Очень интересно в этой ситуации то, что в результате формирования портфеля "резервных" облигаций банки получат возможность поддерживать реальные объемы средств на коррсчетах в соответствии с собственной оценкой рисков.
ЗЫ Я не исключаю, что после столь успешного эксперимента список выпусков будет расширен.
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 12 січ, 2023 17:32
З першого року незалежності це питання постає на форумі тричі на рік.Та й досі з голоду не померли. Не переймайтесь. Весною будемо поратися на городах, а Ви у своєму НДІ
Додано: Чет 12 січ, 2023 18:29
Просто в этой же таблице Минфина у Укргаза указано 37,30, вот я и предположил, что эти данные равноценны.
Опять же, указанные Вами
насколько я понимаю, это курсы МастерКард? По логике, такой курс действует для карт всех банков?
Додано: Чет 12 січ, 2023 18:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доброго вечора, шановні адміни і форумчане!
По якому сценарію піде подальша девальвація / роевальвація гривні:
2008 року (в 1,55 рази, як і зараз) чи по сценарію 2014-2015 років (загалом в 3 рази?).
Тривожним дзвіночком вважаю різницю міЖ фіксованим курсом НБУ і курсами в банках і обмінках.
Мабуть, НБУ ще раз підніме фіксованиЙ курс долпара до 40, і відповідно, в банках і обмінках курс на продажу долара клієнтам зросте на 11% як мінімум (як і відбулося раніше влітку 2022 року) і буде дорівнювати 44 - 45 грн за долар.
Це, імхо невідворотньо. А чи буде ще більша девальвація готівкового долара?
І ще, підскажіт, як включити функцію перевірки українсько\ мови у вікні редагування? Чи є така фунція тут взагалі?
Дякую
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 12 січ, 2023 18:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 12 січ, 2023 18:49
Нє, я працюю на випередження і ще взимку можу підбити підсумки - 45 по долару восени не було і станом на 12 січня теж нема! Зараз добре євро пішло і золото! До речі, багато хто пророкував, що євро не буде вище паритету, а воно як завжди їх прогнози та до одного місця! Треба було таритися євро на долари… Був би зиск! Аналіз закінчив!
Додано: Чет 12 січ, 2023 20:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А чего это евро так резво вверх?
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